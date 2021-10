Federica Panicucci e Marco Bacini: la notizia che tutti stavano aspettando

Arriva la notizia che tutti stavano aspettando su Federica Panicucci e Marco Bacini: ecco di che cosa si tratta

Federica Panicucci e Marco Bacini fanno coppia da circa cinque anni. I due infatti si sono fidanzati nel 2016. Adesso è arrivata una bellissima notizia su loro due. Tutti la stavano aspettando. Di seguito vi diciamo di cosa si tratta.

Federica Panicucci e Marco Bacini, splendida notizia

Federica Panicucci è una conduttrice televisiva e radiofonica, originaria di Cecina, in provincia di Livorno. Ha debuttato in televisione nel programma “Portobello”. Inizialmente è stata divisa tra Rai e Fininvest, partecipando a trasmissioni televisive in cui ricopriva ruoli minori.

Ha raggiunto il successo negli anni novanta, quando è divenuta il volto simbolo di Italia 1. Ha condotto varie trasmissione, tra le quali la più famosa resta sicuramente il “Festivalbar”. Dopo un periodo trascorso su Rai 2 alla conduzione di alcuni programmi dedicati ai sentimenti, è tornata in Mediaset nel 2006. Dal 7 settembre 2009 ogni mattina, dal lunedì al venerdì, è al timone di “Mattino Cinque“.

Riguardo alla sua vita privata, la Panicucci si è sposata nel 2006 con il dj Mario Fargetta. Con lui ha avuto due figli: Sofia e Mattia. Nel dicembre 2015, i due, tramite l’avvocato Giulia Bongiorno, hanno fatto sapere al pubblico la loro imminente separazione. La loro storia d’amore è durata circa vent’anni, di cui nove come marito e moglie. Dopo la fine della storia d’amore con Fargetta, nel 2016 si è legata sentimentalmente a Marco Bacini.

La loro storia procede a gonfie vele e adesso è arrivata la notizia che tutti aspettavano. Federica e Marco convoleranno a nozze. In un’intervista rilasciata a “Verissimo”, la Panicucci ha svelato: “Ci siamo detti: ‘Se dovesse essere, ci piacerebbe che sia nel 2022 o di 22’ “. Il 22, infatti, è un numero significativo per la coppia. La data, però, non è ancora stata ufficializzata. Il settimanale “Nuovo” ha consultato alcuni amici e secondo questi la coppia starebbe valutando un giorno particolare, quello del 22 novembre 2022, giorno del compleanno di Bacini.