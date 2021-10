Chi è la fidanzata di Blanco: il giovane artista ha parlato della sua dolce metà ai microfoni di Radio Deejay, nel corso di un’intervista.

E’ uno degli artisti italiani più affermati del momento: Blanco, classe 2003, con le sue hit fa cantare e ballare tutti.

Riccardo Fabbriconi è nato a Calvagese della Riviera, in provincia di Brescia, ha pubblicato il suo primo EP nel giugno 2020. ‘Notti in bianco’ è stato il primo successo dell’artista: il brano ha raggiunto il secondo posto nella Top Singoli della FIMI! Oggi Blanco con le sue canzoni è in cima alle classifiche: un periodo d’oro per il giovanissimo artista che, negli ultimi giorni, è stato ospite di Radio Deejay. Ha raccontato della sua vita privata e della sua carriera: non tutti conoscevano questi particolari!

Blanco parla della sua fidanzata: “Ci tengo”, chi è la giovane che ha rubato il cuore dell’artista

Si è avvicinato alla scrittura quasi per caso, dedicando il suo primo testo ad una ragazza. Era solo un esperimento prima che scoprisse il suo talento e la sua passione per la musica. “Ho iniziato questo lavoro perché volevo scrivere, per me è uno sfogo, mi fa stare bene. I miei punti di riferimenti sono Battisti e Celentano” ha confessato Blanco a Radio Deejay.

Riccardo, dall’animo romantico e selvaggio, ha una fidanzata! “Si ho la fidanzata, e ci tengo. E’ bello perchè l’ho conosciuta in una fase dove non facevo ancora questo, a lei non interessa. E’ una ragazza delle mie parti” ha spiegato il cantante ai microfoni della famosa radio.

Non abbiamo informazioni sulla giovane che ha rubato il cuore di Blanco. L’unico dettaglio che conosciamo è il suo nome: la ragazza del celebre artista si chiama Giulia ed il suo cognome, a quanto pare, è Lisioli. Lo scorso settembre, prima dei Seat Music Awards 2021, Riccardo ha pubblicato una fotografia insieme a lei su Instagram.

