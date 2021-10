Anticipazioni Verissimo, puntata del 23 Ottobre: direttamente dalla scuola di Amici sarà anche lui, appuntamento imperdibile.

È giunto il Sabato. E, come al solito, non può assolutamente mancare il classico primo appuntamento della settimana con Verissimo. A partire dalle ore 16:30, subito dopo la puntata di Scene da un matrimonio con Anna Tatangelo, la splendida Silvia Toffanin si collegherà dallo studio televisivo per una nuova puntata!

Da quanto si apprende da alcune anticipazioni trapelate dal web, sembrerebbe proprio che questa puntata di Verissimo sarà ricca di incredibili emozioni. Nello studio televisivo, ovviamente, si alterneranno tantissimi ospiti. E ciascuno di loro si lascerà andare a delle confessioni davvero toccanti. Bando alle ciance, però: scopriamo nel minimo dettaglio quali sono le anticipazioni della puntata di Verissimo del 23 Ottobre. E chi saranno i suoi ospiti.

Anticipazioni ed ospiti della puntata di Verissimo del 23 Ottobre: cosa accadrà

Una cosa è certa: così come tutte le altre volte, anche la puntata di Verissimo del 23 Ottobre sarà ricca di ospiti eccezionali. Nello studio di Cologno Monzese, infatti, si alterneranno tantissimi personaggi amatissimi dello spettacolo italiano.

Ebbene, ma di chi stiamo parlando esattamente? Siete pronti a scoprire anche voi ogni cosa nel minimo dettaglio? Ci pensiamo immediatamente:

Raimondo Todaro: è proprio lui il primo super ospite di questa puntata! Direttamente dalla scuola di Amici, la new entry del talent di Maria De Filippi si racconterà davvero senza filtri. Immaginiamo che parlerà davvero di tutto. A partire dal suo addio a Ballando con le Stelle fino alla sua scelta di approdare in un nuovo programma. Infine, confermerà il ritorno di fiamma con la sua ex moglie Francesca Tocca? Ci auguriamo di si: sono davvero bellissimi insieme;

Bianca Atzei: a distanza di qualche settimana dalla sua confessione di aver perso il suo primo figlio, la cantante racconterà il suo tremendo dolore. “Mi sentivo mamma”, ha detto alla padrona di casa;

a distanza di qualche settimana dalla sua confessione di aver perso il suo primo figlio, la cantante racconterà il suo tremendo dolore. “Mi sentivo mamma”, ha detto alla padrona di casa; Anna Valle: in attesa del finale di stagione di Luce dei tuoi occhi, l’attrice si racconterà senza troppi peli sulla lingua. A partire dall’incredibile successo della sua ultima serie tv fino alla sua vita privata e prossimi progetti, la Valle sarà un fiume in piena.

Insomma, sarà una puntata davvero imperdibile. Noi non vediamo l’ora di seguirla. Voi?