La storia d’amore nata a Uomini e Donne procede a gonfie vele: i due giovani hanno fatto confessioni importanti ai microfoni del magazine!

Il famoso videomaker ha lasciato il segno nello studio di Uomini e Donne. Parliamo di Giacomo Czerny.

L’ex tronista di Uomini e Donne si è presentato nel programma di Maria de Filippi come un ragazzo semplice, timido e spontaneo che cercava una ragazza con cui condividere la vita. Dopo diverse conoscenze, ha deciso di abbandonare il dating show con Martina. La storia d’amore tra i due oggi procede a gonfie vele: le parole svelate da Giacomo, negli ultimi giorni, hanno spiazzato tutti!

Uomini e Donne, “Abbiamo fatto già passi importanti”: la storia d’amore nata da poco procede a gonfie vele

La storia d’amore nata a Uomini e Donne tra Giacomo e Martina procede a gonfie vele. I due giovani in un’intervista rilasciata al magazine del programma hanno svelato alcuni dettagli sulla loro vita insieme. La coppia ha fatto già passi importanti!

“A volte mi fa paura dirlo, ma va tutto benissimo. È passato poco tempo, ma abbiamo già fatto dei passi importanti come andare a vivere insieme. Cambiando vita avevo paura di incontrare delle difficoltà lontano da casa e in un’altra città, ma Martina è incredibile. Vivere insieme ha cambiato un po’ le cose, ma non è stato difficile trovare il nostro equilibrio” ha confessato Giacomo.

Martina ha aggiunto alle parole di Giacomo che non c’è nulla, al momento, che possa mettere in discussione i loro sentimenti. “Stiamo gettando la basi per qualcosa di importante. La convivenza era la prova del nove. Giacomo mi completa e da quando condividiamo la quotidianità me ne sono accorta ancora di più” ha spiegato.

Le liti, come in tutte le coppie, non mancano ma entrambi mettono in conto che gli scontri fanno parte di ogni relazione: “Ogni discussione si è rivelata costruttiva. Da quando stiamo insieme ci siamo dovuti scoprire e continuiamo a farlo. Quando arriviamo a discutere, mettiamo in conto che fa parte della relazione, ci confrontiamo e andiamo avanti”.