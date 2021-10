Uomini e Donne, Alessio Ceniccola torna a parlare di Samantha Curcio: come sono andate le cose tra loro, i dettagli sulla rottura.

Si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne e dopo un percorso fatto di alti e bassi, hanno deciso di lasciare insieme il programma.

Samantha Curcio, ex tronista, ed il suo ex corteggiatore, Alessio Ceniccola, hanno vissuto un’intensa storia d’amore lontana dalle telecamere, seppur breve. Entrambi con idee chiare e caratteri focosi, la relazione è scoppiata poco dopo dopo una segnalazione. Alessio fu paparazzato in discoteca con un’altra ragazza. Dopo la rottura definitiva tra i due, è scoppiata una piccola querelle social. A distanza di tempo, il Ceniccola è tornato a parlare della sua ex conosciuta in tv.

Uomini e Donne, “Conoscerla mi ha cambiato”: Alessio Ceniccola torna a parlare di Samantha

In un’intervista a Uomini e Donne Magazine, Alessio Ceniccola è tornato a parlare di Samantha Curcio e sul motivo della loro rottura.

“Il punto di rottura è stata una foto girata sui social in cui abbracciavo una mia amica. Samantha sapeva e ha ammesso di sapere chi fosse quella ragazza ma di fatto, prima di farlo, ha detto delle cose troppo gravi nei miei confronti per poter essere perdonate“ ha confessato il romano. “Le cose hanno cominciato a incrinarsi le ultime due settimane prima della rottura. È stato un periodo di guerra continua causata da molte divergenze caratteriali che sono venute a galla” ha proseguito Alessio, ammettendo, in seguito, di non aver fatto nulla per recuperare la storia, dopo i litigi.

“Dal mio punto di vista c’era ben poco da recuperare perché nel momento in cui una ragazza che, pur essendo la mia fidanzata, frequento da due mesi si permette di dire certe cose davvero per me è impossibile trovare qualcosa da recuperare. Adesso per lei provo un affetto sincero e le auguro il meglio dalla vita. Spero possa raggiungere qualsiasi obiettivo si prefigga ma per me è una storia chiusa. Di bello sono rimasti i ricordi dell’avventura che ho intrapreso con lei. Aver conosciuto Samantha in fondo mi ha cambiato, anche caratterialmente“ ha concluso.

