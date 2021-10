Annuncio bomba, è in arrivo un nuovo programma: fantastico!

Lavori in corso per il nuovo programma del marchio Fascino di Maria De Filippi: annunciata l’apertura dei casting per i partecipanti.

E’ di due giorni fa l’annuncio ufficiale dell’imminente partenza di un nuovo format della Fascino: dopo aver sospeso il progetto più di una volta, la casa di produzione di Maria De Filippi sarebbe finalmente a concretizzare l’idea.

Leggi anche—————->>>Back to school, tutto sul nuovo programma di Nicola Savino: chi sono i concorrenti? C’è anche un’amatissima del GF Vip

Il programma dovrebbe andare a sostituire Temptation Island, come anticipato da Tv Blog a fine agosto. Quando fu presentato nel 2016 e poi nel 2018, si ipotizzò di affidare il ruolo di conduttore a Stefano De Martino. Come annunciato nel corso di Uomini e Donne e sul profilo social Witty Tv, sono aperti i casting per coloro che vorranno prendervi parte.

Ma quale sarà il nome della trasmissione e di cosa tratterà?

E’ ufficiale: al via il nuovo programma, annunciati i casting

Come si legge nell’annuncio, questo nuovo format sarà dedicato a coppie in crisi che stanno vivendo una separazione pur condividendo lo stesso tetto e che vogliono tentare l’ultima carta per recuperare il rapporto.

Si chiamerà “Ultima fermata” e non è richiesta esplicitamente una determinata fascia d’età come era specificato invece anni fa, quando i casting erano destinati a persone tra i 40 e i 50 anni.

Leggi anche—————->>>Il famoso programma televisivo potrebbe chiudere: terremoto in Rai

I più affezionati a Temptation Island potranno magari storcere il naso inizialmente, ma Maria De Filippi e i suoi collaboratori sapranno certamente come conquistare il pubblico anche stavolta. Un’idea certamente interessante che, proprio come Temptation Island, potrebbe offrire moltissimi spunti di riflessione circa le dinamiche interne al rapporto tra partner.

E voi seguirete questa nuova avventura?