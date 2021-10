La figlia di Paul Walker si è sposata: ad accompagnarla all’altare un altro divo di Hollywood

Meadow, figlia dell’attore scomparso Paul Walker, si è sposata: è stata un’altra grandissima star ad accompagnarla all’altare.

Ha pronunciato il fatidico “sì”: Meadow Walker si è sposata con il modello inglese Louis Thornton-Allan. La figlia del compianto attore Paul Walker aveva solo 15 anni quando, nel 2013, suo padre morì a causa di un incidente stradale e ora che ne ha 22 ha deciso di compiere il grande passo.

La cerimonia si è svolta nella Repubblica Dominicana alla presenza di pochi invitati per via delle restrizioni Covid, come racconta la ragazza a Vogue: “La pandemia ha avuto un impatto sui nostri piani. La famiglia di Louis non ha potuto partecipare. Anche molti amici stretti che consideriamo familiari non hanno potuto partecipare a causa delle restrizioni di viaggio”.

Tuttavia Meadow si dice soddisfatta di tutto: “Non avremmo potuto immaginare un matrimonio più ristretto e personale, perfetto proprio. Louis e io sapevamo esattamente cosa volevamo fin dall’inizio. È stata una celebrazione molto intima”.

Vista l’assenza purtroppo del papà, ci ha pensato un caro amico dell’attore ad accompagnarla all’altare. Non immaginereste mai di chi si tratta!

La figlia di Paul Walker sale all’altare accompagnata dall’amatissimo attore

Avvolta in un magnifico abito da sera di seta di Matthew Williams di Givenchy Haute Couture con la schiena nuda e uno strascico molto semplice, Meadow Walker ha realizzato il sogno d’amore col modello aspirante attore.

A sostituire il papà della sposa in un giorno così importante è stato Vin Diesel, collega e carissimo amico di Paul. Un gesto molto profondo con cui la star di Fast&Furious ha voluto onorare il legame con Walker.

Trovate meravigliosa anche voi una tale dimostrazione d’affetto?