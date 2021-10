Il primo successo di Lola Ponce, con Notre Dame de Paris: aveva appena 20 anni quando entrò a far parte del cast del famosissimo spettacolo, nei panni di Esmeralda! Incantevole: ecco le foto di quei momenti…

Ospite di Verissimo in questa domenica 24 ottobre 2021, la bellissima Lola Ponce regala il suo sorriso al pubblico di Canale 5.

All’anagrafe Paola Fabiana Ponce, è nata in Argentina, a Capitan Bermudez, nel 1982. Cantante, attrice, ex modella e stilista: è amata e conosciuta in tutto il mondo. Sin da piccola ha mostrato la sua passione per la musica, complice anche la sua voce. Partecipò da giovanissima ai Festival del Sudamerica e cominciò a recitare in alcune serie tv del suo paese. Nel 2001 ha inciso il suo primo album, Inalcanzable. L’anno dopo raggiunse un successo incredibile: ricordate in che vesti?

Lola Ponce, ricordate il suo primo successo con Notre Dame De Paris? Aveva circa 20 anni, interpretò lei Esmeralda

Ha raggiunto un successo enorme Lola Ponce in qualità di attrice e cantante nel 2002: vestiva i panni di Esmeralda nello spettacolo musicale Notre Dame de Paris.

La versione italiana dello spettacolo, famoso in tutto il mondo, con la produzione di David Zard, debuttò al Gran Teatro di Roma, il 14 marzo del 2002: in quell’occasione Lola Ponce si trasferì in Italia per la preparazione artistica e linguistica dello show che la vide protagonista.

Da quel momento in poi sono seguiti, per Lola, altri successi. Ha vinto il Festival di Sanremo, in coppia con Giò Di Tonno, nel 2008, e sempre con il cantante registrò la versione di Io lo so, canzone del classico Disney La bella addormentata nel bosco.

L’abbiamo vista pochi giorni fa in tv: era lei la Mina di Star in The Star, il nuovo programma televisivo di Ilary Blasi. E’ arrivata seconda grazie alla sua sensazionale voce!

