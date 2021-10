Manuela Arcuri a Verissimo apre il suo cuore e racconta i particolari sulla sua vita privata: le parole sul suo desiderio di diventare mamma per la seconda volta.

Ospite nel salotto di Silvia Toffanin, la celebre attrice si è raccontata a cuore aperto. Manuela Arcuri ha parlato della sua vita privata, svelando retroscena che riguardano il suo matrimonio.

La classe ’77, attrice ed ex modella, ospite a Verissimo ha raccontato tanti particolari sulla sua vita privata. Dal 2010 è fidanzata con l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco: i due si sono sposati a Las Vegas ma lei ora sogna il matrimonio in Italia. “Sto aspettando la proposta, ma abbiamo dato priorità al figlio. Ora potremmo cominciare a pensare al matrimonio. Non lo abbiamo ancora convalidato perché io preferirei farlo in Italia” ha confessato l’attrice ai microfoni di Canale 5. La Arcuri si è lasciata andare ed ha svelato il suo desiderio più grande, quello di dare al mondo un altro figlio.

Manuela Arcuri apre il suo cuore a Verissimo: le sue parole sul desiderio di maternità

Manuela Arcuri ospite nel salotto di Silvia Toffanin ha raccontato il suo desiderio di diventare di nuovo mamma. L’attrice a 44 anni sogna di regalare un fratellino o una sorellina al primogenito Mattia.

“Dopo Mattia ho pensato che uno fosse più che sufficiente perché impegnativo. Io mi sono dedicata anima e corpo a lui, ho lasciato il lavoro e lo rifarei. Oggi lo vorrei un altro figlio. Ci stiamo anche provando. Se non dovesse arrivare, stiamo pensando all’ipotesi dell’adozione” ha confessato.

La Arcuri ha spiegato che le piacerebbe regalare a bambini ‘sfortunati’, la possibilità di avere una famiglia: “Mi piacerebbe regalare a chi non ha avuto la fortuna di averla, una bella famiglia. Ci stiamo informando. Per ora ci stiamo provando in modo spontaneo e naturale. Prima il matrimonio però (ride, ndr)” sono state le parole dell’attrice ai microfoni di Canale 5.

