Conoscete il marito della famosa giornalista, Cesara Buonamici? Lui è un medico israeliano e l’amore che li lega è davvero incredibile.

In questa domenica di 24 ottobre 2021, tra gli ospiti anche il volto storico e più amato del TG5, Cesara Buonamici.

Di Fiesole, classe 1957, la giornalista e conduttrice televisiva lavora al TG 5 dal lontano 1992. Ha cominciato la sua carriera durante gli studi universitari: iniziò a lavorare per un’emittente toscana, Tele Libera Firenze, e sin da subito mostrò a tutti la sua grande professionalità e versatilità. Divenne subito popolare in Toscana e così, da lì a poco, entrò in Rai. Metà anni ’80 entra in Finivest e dopo aver portato al debutto il notiziario Studio Aperto, è stata tra i fondatori del TG 5, di cui è volto ancora oggi. Ma conoscete i dettagli sulla sua vita privata?

Leggi anche Cesara Buonamici del TG5, sapete cosa voleva fare prima di diventare giornalista? Non lo immaginereste mai

Cesara Buonamici, chi è il marito Joshua Kalman: l’amore che li lega è magnifico

La celebre giornalista, veterana del Tg 5, è sposata da oltre vent’anni con Joshua Kalman.

Leggi anche Maria De Filippi senza freni: “Prima o poi crollerò”, poi il retroscena inaspettato su Maurizio Costanzo

Lui è un medico israeliano: figlio di genitori ebrei ungheresi, entrambi sopravvissuti all’Olocausto. Sono queste le uniche informazioni che si conoscono sul conto dell’uomo che non possiede profili social. Nel 2018, Cesara parlò in tv dell’amore folle che la lega al suo compagno: “Stiamo insieme da 21 anni, è il grande amore della mia vita“.

Insieme vivono a Roma e non hanno figli. Joshua insieme alla sua dolce metà, Cesara Buonamici, ha curato la traduzione in italiano del libro Il gelataio Tirelli, della scrittrice israeliana Tamar Meir, tratto da una storia vera e rivolto a bambini e ragazzi. Il libro ha ricevuti riversi premi e parla di valori importanti e fondamentali come amicizia, solidarietà e coraggio.

Leggi anche GF Vip, previsto nuovo ingresso clamoroso: si tratta di una famosa giornalista del TG5

Nonostante Cesara viva nella Capitale con suo marito, è ancora legata alla sua città natale e con Firenze. Spesso è protagonista di eventi e manifestazioni di vario tipo nella sua Toscana!