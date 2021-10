Marcello di Uomini e Donne, il difficile momento del passato: “Ha condizionato il mio modo di vivere”, dramma

Marcello Messina di Uomini e Donne racconta un difficile momento del passato: il dramma del cavaliere del trono over

“Ha condizionato il mio modo di vivere“: così Marcello racconta il dramma che ha colpito il suo passato. Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne si è lasciato andare ad una confessione veramente dolorosa. Di seguito vi riportiamo le sue parole.

Marcello di Uomini e Donne: il difficile momento del passato

Marcello Messina è uno dei nuovi protagonisti del dating show “Uomini e Donne”, condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Il cavaliere ha 47 anni, è nato a Torino e lavora da 13 anni nel settore immobiliare. Ha esordito quest’anno nel dating show di Maria De Filippi, colpendo subito l’attenzione di Ida Platano, una delle dame più affascinanti del parterre femminile. I due si sono frequentati per un po’ di tempo e sono stati anche insieme, ma alla fine hanno deciso di troncare la loro conoscenza. Adesso Marcello sta frequentando Marika.

In un intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, il cavaliere del trono over ha rivelato di avere alle spalle un passato molto doloroso. Marcello ha dovuto combattere per anni contro una grave malattia: “Una malformazione congenita che, prima di essere scoperta, mi ha causato dei problemi di salute e ha condizionato il mio modo di vivere e mi ha dato priorità diverse”, ha spiegato Messina.

Il cavaliere ha inoltre raccontato di avere avuto un’infanzia serena, ma ben presto la sua vita ha assunto una piega difficile. Da piccolo, infatti, ha iniziato ad avvertire mancanze importanti, soprattutto da parte del padre. Sembrerebbe che con il passar del tempo, Marcello abbia perso totalmente i contatti con il padre.

“Ci sono delle figure che piuttosto che aiutarmi, mi hanno creato altre difficoltà” – ha raccontato al magazine di Uomini e Donne – “Ero il figlio non voluto da tutta la famiglia di mia mamma ed è stato così a lungo”. Di recente, Marcello ha scoperto che il padre è venuto a mancare, venendo contattato da una persona che ha scoperto essere sua sorella.