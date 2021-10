Spiacevolissimo inconveniente per il celebre attore: quello che è successo dopo è incredibile

Il celebre attore protagonista – suo malgrado – di uno spiacevole inconveniente: vi spieghiamo cos’è successo

Un attore molto celebre è stato in vacanza in Italia, ma è stato protagonista – suo malgrado – di un inconveniente assai spiacevole. Dopo, però, è successo qualcosa di incredibile. Di seguito vi spieghiamo tutti i dettagli.

LEGGI ANCHE: Qui era un bambino, oggi è un attore molto amato: a soli 12 anni il primo ruolo

Il celebre attore protagonista dello spiacevole inconveniente

Il famosissimo attore Harrison Ford ha trascorso alcuni giorni in Italia, a Palermo. L’artista ha voluto godersi le bellezze della Sicilia. Ford, però, è stato protagonista – suo malgrado – di uno spiacevole inconveniente.

LEGGI ANCHE: Harrison Ford, non solo attore: pochi ne sono a conoscenza, eccezionale retroscena

Mentre trascorreva qualche ora di relax sulla spiaggia e in un locale della borgata marinara di Mondello, Harrison Ford ha smarrito la carta di credito. L’attore ha vissuto attimi di panico. Per un momento ha pensato di dover avvisare la sua banca e bloccare la carta, ma fortunatamente la questione è stata risolta nel breve tempo possibile.

Un cittadino siciliano, infatti, ha trovato la scheda e l’ha portata agli agenti di polizia, i quali successivamente l’hanno restituita all’attore. A consegnare la carta di credito è stato il dirigente del commissariato di Mondello, Manfredi Borsellino, figlio del giudice Paolo, ucciso nel 1992 nella strage di via D’Amelio.

Quando il dirigente del commissariato, insieme ai suoi due poliziotti, ha raggiunto il famoso attore mostrandogli e restituendogli la carta di credito, la star di Hollywood ha sorriso ed ha scattato una foto insieme a loro per suggellare il momento.

LEGGI ANCHE: Incredibile incidente sul set, attimi di panico: l’attore si è gravemente ferito, episodio choc

La sua carriera

Harrison Ford è un famosissimo attore. Tra la fine degli anni settanta e l’inizio degli anni novanta, ha partecipato ad alcuni dei film statunitensi di gran successo, lavorando per George Lucas, Phillip Noyce, Ridley Scott, Steven Spielberg e Peter Weir. Ford ha ricevuto anche l’unica candidatura all’Oscar per il miglior attore per “Witness – Il testimone” nel 1986, oltre a quattro nomination ai Golden Globe e una ai Premi BAFTA.

Molti dei personaggi interpretati da Ford consistono in eroi duri, decisi ma sempre lievemente autoironici, tra i quali i più noti sono il contrabbandiere spaziale Ian Solo nella serie “Guerre stellari”, l’archeologo Indiana Jones nell’eponima tetralogia, il detective John Book in “Witness – Il testimone” e il chirurgo Richard Kimble ne “Il fuggitivo”.