A distanza di pochissime ore dall’ultima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone, arriva una notizia inaspettata su Alessandro Gassman.

Mancano ancora pochissime ore. E la terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone saluta il suo amatissimo pubblico. Cosa ne sarà, però, della serie televisiva? Ci sarà un continuo? Questo è da vedere! Nel frattempo, però, è arrivata una notizia su Alessandro Gassman che, senza alcun dubbio, vi renderà felici.

È uno dei maggiori protagonisti de I Bastardi di Pizzofalcone, Alessandro Gassman. Nei panni di Giuseppe Lojacono, l’attore romano rappresenta una delle colonne portanti della serie tv. Ed uno dei personaggi più amati. D’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Sapete, però, che, a distanza di qualche ora dall’ultima puntata della serie televisiva, è arrivata una notizia del tutto inaspettata? Non abbiamo moltissime informazioni in merito, sia chiaro! Da quanto si apprende, però, sembrerebbe che sia in arrivo una novità davvero clamorosa. Bando alle ciance, scopriamo qualche cosa in più.

Leggi anche –> Alessandro Gassman, chi sono i suoi fratelli? Nomi e cosa fanno nella vita

Alessandro Gassman dopo I Bastardi di Pizzofalcone: notizia bomba!

Cosa succederà nel corso di questa sesta ed ultima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone? Seppure le anticipazioni promettono un finale di stagione choc, non ci resta che attendere ancora qualche ora e scoprire tutto da molto più vicino!

Leggi anche –> Alessandro Gassmann insieme a sua moglie Sabrina: sono sposati da 23 anni

In attesa, però, di scoprire cosa succederà, come dicevamo precedentemente, è arrivata una notizia davvero sorprendente su Alessandro Gassman. Recentemente, quindi, l’abbiamo visto presso il commissariato di Pizzofalcone nei panni di Giuseppe Lojacono. Molto presto, però, lo ammireremo nei panni di un professore. Avete letto proprio bene, si! È così che si intitola la nuova serie tv in cui rivederemo l’attore romano. E di cui, da quanto si legge dal web, sarà il protagonista indiscusso. Nei panni di Dante, un professore liceale, il buon Gassman sarà la colonna portante di un’altra serie televisiva che si accinge a riscuotere un successo davvero impressionante.

Al momento, sia chiaro: non abbiamo tantissime informazioni in merito! Le riprese della serie tv sono iniziate a Novembre scorso e sono anche terminate. La messa in onda, a quanto pare, potrebbe essere proprio nei prossimi mesi. Una cosa, però, è certa: dopo I Bastardi di Pizzofalcone, Alessandro Gassman continuerà ad incantare il suo pubblico. Noi non vediamo l’ora, voi?