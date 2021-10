GF Vip, Sophie non se lo sarebbe mai aspettato: il ‘messaggio’ l’ha lasciata senza parole

GF Vip, Sophie non se lo sarebbe mai aspettato: è arrivato un aereo per lei con un messaggio a sorpresa.

Mancano alcune ore e una nuova puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda questa sera, lunedì 25 ottobre. L’atmosfera in casa si fa sempre più tesa. Venerdì scorso c’è stata l’eliminazione di Raffaella Fico. Questa sera al centro dell’attenzione un nuovo televoto.

In casa iniziano a formarsi dei gruppetti. Abbiamo ben capito che, spesso, al centro dell’attenzione c’è la bella Soleil Sorge. La concorrente sembra essere spesso in contrasto con gli altri coinquilini. In particolare, con Sophie Codegoni. Proprio negli ultimi giorni, l’ex tronista sembra essersi lasciata andare con Gianmaria Antinolfi. Ma nelle ultime ore, è arrivato per la Codegoni un messaggio del tutto inaspettato.

Leggi anche GF Vip, colpo di scena tra Miriana e Nicola: è successo nelle ultime ore

GF Vip, aereo per Sophie Codegoni: il ‘messaggio’ è del tutto inaspettato

Negli ultimi giorni, al centro dell’attenzione del pubblico che segue il Grande Fratello Vip, c’è Sophie Codegoni. La bella concorrente ha acceso l’interesse di Gianmaria Antinolfi. Soltanto la settimana scorsa aveva espresso il suo non voler allacciare un rapporto con l’imprenditore.

Leggi anche GF VIP, mix di colori per Sophie Codegoni: il look low cost dell’11esima puntata conquista tutte

Sophie ha chiaramente detto che, l’attrazione fisica c’è, ma niente altro. Ma c’è stato il colpo di scena. La notte scorsa, l’ex tronista si è ritrovata nel letto insieme a Gianmaria. Tra una coccola e una altra, c’è stato un forte avvicinamento. Ma nella giornata di ieri, è arrivato per la concorrente, un messaggio a sorpresa, un aereo del tutto inaspettato, con scritto: “Sofy a te che sei la mia topina”.

L’ex tronista è stata piacevolmente sorpresa da questo ‘messaggio’. Ma chi è stato a mandarglielo? Lei ha specificato che in famiglia utilizzano questo nomignolo, ma che non pensa sia stata sua madre o sua zia, altrimenti avrebbe ricevuto un messaggio più dolce, con in aggiunta un ‘ti amo’ o ben altro. Al momento, resta del tutto sconosciuto l’emittente di questo aereo. Sta di fatto che, la sorpresa è ben riuscita, perchè Sophie ha mostrato grande piacere e tanti sorrisi.