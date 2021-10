Resterete senza parole vedendo questo scatto del passato di Soleil Sorge: com’è cambiata in questi anni.

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e come sempre le sorprese non mancheranno. Ormai siamo entrati nel vivo del gioco. Tra i concorrenti sembra che, in apparenza, ci sia una certa serenità.

Ma abbiamo avuto modo di appurare che, basta solo una parola per far scattare la scintilla. Al centro dell’attenzione c’è spesso Soleil Sorge. Concorrente dal carattere forte, si è trovata più volte a dover scontrarsi con gli altri ‘coinquilini’. L’abbiamo conosciuta ad Uomini e donne, come corteggiatrice di Luca Onestini. Dopo questa esperienza, ha partecipato con sua madre a Pechino Express e a L’isola dei famosi, da sola. Oggi è al Gf Vip, e sta conquistando il pubblico. La vediamo così, ma avete mai visto com’era prima?

Soleil Sorge, spunta lo scatto del passato: com’era prima di Uomini e donne

La concorrente che sicuramente è tra le protagoniste di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip è Soleil Sorge. Schietta e senza peli sulla lingua, dice sempre la sua, anche se, questa sua esuberante personalità sembra scontrarsi con gli altri in casa.

E proprio a tal proposito, non sono mancati i primi scontri. In particolare, qualche puntata indietro, l’ex corteggiatrice è stata accusata di ‘razzismo’, per una parola utilizzata durante un confronto. Ma Alfonso Signorini ha spinto gli animi a quietarsi. Il conduttore ha infatti espresso che una parola se utilizzata non come un’offesa, non può essere così presa. L’offesa sta nell’intenzione. Soleil sembra proprio catturare l’attenzione. Oggi la vediamo così al Gf Vip, ma l’avete mai vista prima di Uomini e donne?

Questo uno scatto in cui vediamo la bella concorrente. Risale al 2014, pochi anni prima della sua partecipazione al programma di Maria De Filippi. La Sorge non sembra affatto cambiata, nessun dettaglio o particolare appare diverso. E’ sempre bellissima, dobbiamo ammetterlo!