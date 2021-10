Anticipazioni Matrimonio a prima vista, martedì 26 ottobre: nuovi colpi di scena, tra le coppie nascono i primi dubbi.

Matrimonio a prima vista ha avuto inizio qualche settimana fa. Adesso, siamo entrati nel vivo della convivenza. Le coppie, formate da, Dalila con Manuel, Martina e Davide e Jessica con Sergio, hanno vissuto il viaggio di nozze.

La luna di miele è stata un crescendo per le prime due coppie, mentre tra Jessica e Sergio c’è stata una forte discussione, legata alla questione intimità. Ma dopo una notte passata insieme, al mattino, è tornato il sereno. La convivenza non è iniziata nel migliore dei modi per Martina e Davide, il fantasma dell’ex ha portato ad uno scontro fra i due e sembra non esserci tregua. Cosa succederà nella prossima puntata? Scopriamolo insieme.

Matrimonio a prima vista 7 anticipazioni, martedì 26 ottobre: dubbi e forti distanze

Le coppie hanno vissuto a pieno il viaggio di nozze. Solo per Jessica e Sergio all’inizio sembra che ci siano stati i primi problemi, ma dopo una notte passata insieme, sono apparsi molto uniti e felici.

Siamo entrati nel vivo della convivenza, cosa succederà? Vedremo l’incontro tra spose e sposi e a quanto pare, questo, porterà i primi dubbi. Le spose si racconteranno. Dalila parlerà ovviamente molto bene del suo matrimonio. Ma sarà proprio qui che, Jessica, parlando con la donna, le farà venire i primi dubbi. La moglie di Sergio sostiene che potrebbe anche essere che Manuel non si comporti così solo con lei, ma è lui fatto così, e che lo avrebbe, forse, fatto con Dalila ma anche con un’altra. Frena la serenità della donna, dicendo che forse tutto questo ‘amore’ è stato creato da loro.

Dalila, dopo una prima iniziale titubanza, pare essere presa da questo dubbio e ne parla con Manuel. La sposa inizia a dubitare dei gesti e delle parole del marito, pensando che tutto possa essere finto, preso da questo esperimento. Questo porterà a un duro scontro.

La convivenza tra Davide e Martina è partita malissimo. Lo sposo, dopo aver parlato con Sergio e Manuel, deciderà di tornare a casa sua ed aspettare una chiamata da sua moglie. Quest’ultima, solo dopo aver parlato con gli esperti, deciderà di fare uno sforzo per lasciarsi andare, ma non sembra essere andata così.

Come vanno, invece, le cose tra Sergio e Jessica? La convivenza pare vada nel migliore dei modi. Durante un pic- nic, però, la coppia si confronterà sul futuro e sembra che i due abbiano visioni diverse. Jessica cerca un uomo che sia forte, su cui poter sempre fare affidamento, mentre Sergio punta soprattutto su chi ha accanto. Jessica, però, non vede ciò come sicuro per il futuro.