Amici 21, chi è Guido: età, carriera ed Instagram del ballerino, entrato da poco nella scuola più famosa della tv.

È entrato da poche settimane nella scuola di Amici, ma il suo talento sta già facendo sognare i telespettatori. Parliamo di Guido, che nel programma di Canale 5 è arrivato attraverso una sfida: il ballerino ha avuto la meglio sull’allievo già presente nella scuola, Matt, che ha dovuto abbandonare il programma. Guido è oggi ufficialmente un allievo della maestra Alessandra Celentano, ma siete curiosi di sapere di più su di lui?

Seppur giovanissimo, il danzatore classico vanta esperienze internazionali di gran livello. Scopriamo di più su di lui e, soprattutto, come trovarlo su Instagram!

LEGGI ANCHE —–>Giovanissima, oggi è una cantante molto amata: l’abbiamo conosciuta ad Amici

Guido è un nuovo ballerino di Amici 21: età, Instagram e tutte le curiosità sull’allievo della Celentano

State seguendo il percorso di Guido nella scuola di Amici? Nonostante sia entrato da poco, il ballerino ha già ampiamente dimostrato il suo grande talento. Che non convince, però, del tutto la maestra Peparini: la prof riconosce la immensa tecnica del ballerino, che ritiene però carente dal punto di vista dell’espressività. È per questo che per Guido è già tempo di sfida! In attesa di scoprire cosa accadrà e se supererà questa prova, conosciamolo meglio.

Originario di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, la passione di Guido per la danza inizia prestissimo. A 4 anni inizia già a studiare danza presso la scuola Percorsi di danza: un’avventura che si conclude a 13 anni, quando si trasferisce in Svizzera, dove segue i corsi della Ballet Schule Theater Basel. Un percorso che dura 4 anni, successivamente frequenta la Dutch National Ballet Academy Training, per un anno, e in seguito una nuova avventura a San Francisco. Qui segue i corsi della San Francisco Ballet Training Program, e nel 2020 fa parte della Tulsa Ballet.

Insomma, una carriera ricchissima di esperienza di livello, per il ballerino, il cui nome e cognome completo è Guido Domenico Sarnataro. È così che lo troverete su Instagram:

LEGGI ANCHE —->Amici, è caos sui social: il cantante sparisce da Instagram, drastica decisione

Per lui inizia una nuova avventura ad Amici 21, dove è entrato grazie a Kledi Kadiu, che l’ha decretato vincitore della sfida contro Mattias Nigiotti. Riuscirà a superare le altre prove che si troverà ad affrontare nel programma? Noi glielo auguriamo!