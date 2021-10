Lutto per la serie tv “Friends”: morto uno dei protagonisti

Grave lutto per la serie televisiva di successo “Friends”, è morto uno dei protagonisti: era malato di tumore da tempo

I fan della serie televisiva “Friends” piangono la scomparsa di uno dei protagonisti. È morto uno degli attori principali. Da tempo lottava contro il tumore alla prostata e purtroppo ha dovuto alzare bandiera bianca. Tantissimi messaggi di cordoglio sui social, sia dai parenti che dai colleghi famosi.

Lutto per la serie tv “Friends”

È morto James Michael Tyler, l’attore che interpretava il personaggio di Gunther nella serie televisiva “Friends”. L’artista si è spento ieri nella sua casa di Los Angeles. Tyler lottava da tempo contro una grave malattia. Nel 2018, infatti, gli fu diagnosticato un tumore alla prostata.

La notizia della sua scomparsa è stata annunciata dal suo manager, Toni Benson: “Il mondo lo conosceva come Gunther, dalla serie di successo “Friends”, ma i suoi cari lo conoscevano come attore, musicista e marito amorevole”. Michael amava la musica dal vivo, tifava per i suoi Clemson Tigers, e spesso si trovava in avventure divertenti e non pianificate”. Tyler lascia la moglie, Jennifer Carno.

In seguito alla notizia della sua morte, sui social sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio. Oltre ai parenti, anche i colleghi famosi hanno voluto ricordare Tyler. Gli attori Jennifer Aniston e Courtney Cox hanno omaggiato l’amico e collega con un bellissimo messaggio di cordoglio: “Friends non sarebbe stato lo stesso senza te” – ha scritto la Aniston – “La grandezza della gratitudine che hai portato con te e che hai mostrato ogni giorno sul set è la grandezza della gratitudine che ho per averti conosciuto. Riposa in pace James”, ha invece ribadito Cox.

Tyler ha recitato nella serie televisiva di successo dal 1994 al 2004. In “Friends” interpretava il personaggio di Gunther, titolare del famigerato bar Central Perk. In occasione del 15º anniversario della serie televisiva, Tyler ha aperto a Londra per due settimane una riproduzione del Central Perk. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel cuore di amici e colleghi. Anche i fan della famosissima serie televisiva piangono la sua morte.