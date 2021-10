Uomini e Donne, “Lui non c’è”: colpo di scena incredibile, clamorosa assenza

Uomini e Donne, “Lui non c’è”: colpo di scena incredibile nello studio della trasmissione di Canale 5, clamorosa assenza.

La nuova edizione di Uomini e Donne è entrata ormai nel vivo. La trasmissione di Maria De Filippi regala continui colpi scena, tenendo incollati alla tv milioni e milioni di telespettatori. A lasciare senza parole il pubblico ( e la tronista!) è stata una clamorosa assenza in studio.

“Quella sedia è vuota perché lui non c’è”, esclama Maria De Filippi, annunciando l’assenza del protagonista. Scopriamo i dettagli del colpo di scena.

Clamorosa assenza a Uomini e Donne: “Lui non c’è”, Maria De Filippi gela la tronista

Caos nello studio di Uomini e Donne. Nella puntata in onda oggi, una clamorosa assenza ha attirato l’attenzione del pubblico. Uno dei protagonisti assoluti di questa edizione non si è presentato in studio, lasciando tutti di stucco. In realtà, il corteggiatore aveva già lasciato lo studio in anticipo nel corso dell’ultima registrazione, visibilmente infastidito da quanto stava accadendo. Curiosi di scoprire i dettagli?

Stiamo parlando di Luca, corteggiatore della tronista Roberta! Nella puntata in onda oggi, la ragazza ha appunto scoperto che Luca non era presente in studio. Una scelta che non è piaciuta affatto alla tronista, che tuttavia ha spiegato che si aspettava una cosa del genere. “Ce l’avevo la pulce nell’orecchio che lui non venisse, perché anche il fatto che lui si sia alzato e se ne sia andato mezz’ora dopo la difesa che ho avuto nei confronti di Samuele mi puzzava…”, spiega la tronista. Che tuttavia trova poco valido questo motivo per lasciare lo studio ed andarsene.

A scatenare la reazione del corteggiatore è stata senza dubbio la gelosia nei confronti di Samuele, altro corteggiatore, suo rivale nello studio. Non ci resta che capire cosa accadrà nelle prossime puntate: Luca tornerà a corteggiare la tronista o si tratta di un abbandono definitivo? Restate collegati per tutte le novità!