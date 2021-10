Amici, è caos sui social: il cantante sparisce da Instagram, drastica decisione in seguito all’ultima puntata.

Un post puntata piuttosto burrascoso in casa Amici. In particolare per uno dei concorrenti, che ha preso una decisione inaspettata nelle ultime ore. I fan, infatti, si sono accorti che il suo profilo Instagram è scomparso! Cosa è successo?

Quale è il motivo che ha spinto il concorrente ad abbandonare i social? Probabilmente, il cantante si è trovato in un vortice di critiche… Scopriamo nel dettaglio cosa è successo e quale potrebbe essere stata la causa.

LEGGI ANCHE —->Giovanissima, oggi è una cantante molto amata: l’abbiamo conosciuta ad Amici

Amici, drastica decisione del cantante: ha disattivato il suo profilo di Instagram?

La 21 esima edizione di Amici è entrata nel vivo e il percorso degli allievi nella scuola più spiata della tv prosegue. Tra sfide e prove interminabili, cantanti e ballerini continuano ad impegnarsi per restare nel programma. Ma dopo la scorsa puntata è successo qualcosa di molto particolare. Uno dei cantanti ha deciso di disattivare il suo profilo di Instagram. Di chi si tratta?

Parliamo del cantante Albe, della squadra di Anna Pettinelli. I fan si sono resi conto, cercando il suo nome su Instagram, che il suo profilo è scomparso. Cosa è successo? Secondo molti, la decisione del cantante arriva per via delle critiche ricevute a causa della sua storia con Serena, anche lei concorrente di Amici 21. I due sembrano sempre più vicini, ma i loro baci non sono piaciuti alla ex fidanzata del cantante Giulia. Attraverso i social, la ragazza ha dato la sua versione, spiegando di essere stata lasciata da Albe solo 4 giorni prima e di aver scoperto quanto successo con Serena dalle anticipazioni.

Le critiche ricevute sui social dal cantante avrebbero spinto il cantante a staccarsi momentaneamente dai social? Non è sicuro, ma secondo molti telespettatori potrebbe essere proprio questa la ragione della sua scelta.

Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi e scoprire se la pausa di Albe dai social sia definitiva o semplicemente momentanea. E voi, state seguendo il suo percorso ad Amici?