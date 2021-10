In Daydreamer ha interpretato Emre: l’attore è stata una continua scoperta ma ecco come si è mostrato dopo la fine della soap.

Soltanto qualche mese fa è andata in onda l’ultima puntata dell’amata serie Daydreamer. Si tratta di una soap opera turca che ha riscontrato successo non solo in Italia, ma anche in altri Paesi. Abbiamo avuto il piacere di seguirla dal 2020 al 28 maggio 2021 ed è stato un anno carico di emozioni.

La storia d’amore tra Can e Sanem ha fatto sognare i telespettatori. Il lieto fine ha chiuso un ciclo. Non ha assolutamente deluso le aspettative dei fan. L’amore ha trionfato. La giovane scrittrice e il fotografo si sono sposati e hanno creato una bellissima famiglia. Ma l’amore ha fatto da sfondo un po’ alla trama di questa soap. Ricordate il personaggio di Emre? Alla fine, si sposa con Leyla, la sorella si Sanem e anche qui, l’amore torna a trionfare. Forse, non avete mai visto l’attore fuori dal set: eccolo oggi!

In Daydreamer ha interpretato Emre: com’è oggi l’attore, vederlo vi lascerà senza parole

L’amatissima soap opera turca, Daydreamer, ha emozionato il pubblico. E’ stata un successo, tanto da tenere incollati davanti alla televisione milioni di spettatori. Can e Sanem sono stati i protagonisti principali, ma ad affiancarli altri personaggi, difficile da dimenticare.

Tutti hanno lasciato il segno! Emre ha catturato sicuramente l’attenzione. Inizialmente lo vediamo in una luce ‘cattiva’. Cerca di mandare all’aria il lavoro di Can, per pura gelosia e per continuare a mantenere le redini dell’azienda. Soltanto in seguito, il suo comportamento cambierà. Il suo amore per Leyla, la sorella si Sanem, ha trionfato. Questo personaggio è stato interpretato dall’attore Birand Tunca. Dopo la fine della soap, si mostra proprio così:

Avete visto lo scatto? Impossibile non farci caso, la star di Daydreamer è praticamente uguale. Non ci sono evidenti cambiamenti, rispetto al personaggio portato in scena, non trovate? Cambia solo il suo look, molto più casual e meno elegante. Classe 1990, Birand è un attore turco, nato ad Istanbul. A quanto pare, nella vita, oltre alla carriera artistica, si occupa di progetti di responsabilità sociale.