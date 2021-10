Amici, nelle ultime ore c’è stato un colpo di scena incredibile: il cantante non se lo sarebbe mai aspettato.

Amici di Maria De Filippi è un talent show, arrivato, quest’anno, alla ventunesima edizione. La nuova classe è stata formata, ma nel corso di queste settimane, ci sono state diverse eliminazioni, maglie e giudizi sospesi. E proprio domenica scorsa 24 ottobre, c’è stata una sostituzione.

Rudy Zerbi ha deciso di sostituire il suo allievo Giacomo con Simone. Nella puntata di domenica, i cantanti si sono esibiti davanti a Giorgia. Ha fatto una classifica degli inediti. Tommaso si è posizionato all’ultimo posto ed è stato mandato in sfida. Il primo è stato Albe. Ma nelle ultime ore, abbiamo assistito ad un vero colpo di scena. Il cantante non se lo sarebbe mai aspettato: cos’è successo.

Amici, il cantante non se lo sarebbe mai aspettato: è successo l’incredibile

Domenica 24 ottobre, c’è stata la puntata di Amici di Maria De Filippi. I cantanti hanno cantato i loro inediti e Giorgia ha fatto una sua classifica. Albe ha raggiunto la prima posizione, mentre Tommaso, l’ultimo posto. L’allievo di Lorella Cuccarini ha così preso la felpa rossa, di sfida.

Ma il colpo di scena c’è stato nelle ultime ore, proprio per Albe. Posizionatosi al primo posto, ha ricevuto una bellissima sorpresa. L’allievo è stato chiamato da Sangiovanni, dopo aver cantato il suo inedito. Ma sembrerebbe che, la chiamata non sia stata casuale, ma nata dal fatto che, molti hanno notato l’incredibile somiglianza fra i due. Lo stesso Albe lo ha raccontato all’ex allievo di Amici. Ha confessato che, per questo dettaglio, ha quasi paura di far emergere la sua personalità.

Ma Sangiovanni lo ha così rassicurato: “Concentrati sul tuo lavoro. Chi parla soltanto del fatto che siamo uguali lascialo perdere. La tua musica è la cosa più importante, l’aspetto fisico viene dopo. Poi tranquillo che ora io mi faccio i capelli corti e non saremo più uguali…”. Non solo, il cantante gli ha anche detto di seguirlo e che gli piace molto.