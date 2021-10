In questa foto è soltanto un’adorabile bambina, adesso è un’amata attrice italiana: sapete dirci di chi stiamo parlando esattamente?

Davvero dolcissima questa foto, vero? Come darvi torto! Appena è capitata sotto i nostri occhi, anche noi non abbiamo potuto fare a meno di fare un sorriso! Se vi dicessimo, però, che questa adorabile bambina altro non è che una splendida attrice, ci credereste? Fareste bene a farlo perché è proprio così!

Vi è mai capitato di avere delle foto del cuore? Anche voi avete delle foto a cui non potreste mai rinunciare? E che vi descrivono ampiamente? Tutti noi le abbiamo! E, come raccontato dalla diretta interessata un paio di anni fa, anche l’amatissima attrice italiana ce l’ha. Nel corso di una sua intervista a Domenica In datata 2019, la splendida interprete nostrana ha mostrato questa foto alla padrona di casa. Ed ha rivelato di provare una profonda tenerezza per quella bambina. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: di chi stiamo parlando? Siete riusciti a riconoscere questa adorabilissima bambina? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Leggi anche –> Era la bambina più bella del mondo, vederla oggi vi lascerà senza fiato: non ci crederete mai

Qui è una bambina adorabile, ora è un’attrice italiana da urlo: è proprio lei

Siete riusciti a riconoscere chi è questa adorabilissima bambina in foto? Presentato nel corso di una puntata di Domenica In di circa due anni fa, lo scatto del passato ha intenerito tutto il pubblico presente in sala, ma anche la diretta interessata. Chi è? La risposta è davvero semplicissima. Stiamo parlando proprio di lei: Anna Valle!

Leggi anche –> Anticipazioni Luce dei tuoi occhi, ultima puntata del 27 Ottobre: verità vicinissima, massima attenzione su Azzurra

Esordita nel mondo dello spettacolo con la partecipazione e conseguente vittoria a Miss Italia, Anna Valle ha cavalcato la cresta dell’onda come attrice. Ad oggi, è la protagonista indiscussa della serie tv ‘Luce dei tuoi occhi, ma il suo curriculum è ricco di esperienze lavorative davvero impressionanti. A partire, quindi, da Commesse, la serie che ha sancito il suo esordio come attrice, fino a Sorelle.

Leggi anche –> Stasera gran finale de Luce dei tuoi occhi, ma ci sarà una seconda stagione?

Seppure siano passati anni dallo scatto, Anna Valle continua a decantare quella dolcezza che si nota chiaramente dallo scatto da bambina. Diteci la verità: voi l’avevate riconosciuta?