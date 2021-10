Belen Rodriguez al naturale: siamo abituati a vedere la showgirl sempre preparata, ma com’è senza trucco? Uno schianto: eccola!

“La verità è questa”, sono proprio queste le parole che Belen Rodriguez, nel corso di una serie di Instagram Stories caricate Sabato sera, utilizza per descriversi al naturale. Voi l’avete mai vista?

Leggi anche –> Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, che combinano? Belen a bocca aperta, non ci crede

È Sabato sera e su Canale 5, come consueto, sta andando in onda il classico appuntamento con Tu si que vales e con la sua incredibile squadra. Belen Rodriguez con coda di cavallo, trucco leggerissimo e un vestito super raffinato ed elegante si mostra al pubblico italiano. E, come al solito, incanta tutti. Tra i numerosissimi spettatori che, però, stanno assistendo alla puntata direttamente dalla propria casa, c’è anche lei. E così, in compagnia di suo figlio Santiago, carica qualche Instagram Stories sul suo canale social ufficiale. E mostra la differenza della ‘Belen televisiva’ da quella ‘casalinga’. È proprio completamente senza trucco, infatti, che la showgirl si mostra al suo amatissimo pubblico. E, senza alcun dubbio, riesce ancora una volta ad ammaliare. A questo punto, però, vi chiediamo: voi l’avete mai vista com’è al naturale? Siamo abituati a vederla sempre preparata, ma com’è senza trucco? Ve lo diciamo noi! Anche se, vi anticipiamo, è davvero bellissima!

Leggi anche –> Belen Rodriguez super chic a Tu Si Que Vales: il total black con dettaglio gioiello conquista ancora tutti

Avete mai visto com’è Belen Rodriguez al naturale? Eccola: un vero schianto!

Cantante, attrice, conduttrice, intrattenitrice e molto altro ancora! Belen Rodriguez è tutto questo: un’artista a 360 gradi! Entrata a far parte del mondo dello spettacolo quando era davvero giovanissima, la showgirl ha cavalcato l’onda del successo in men che non si dica. E continua a farlo ancora adesso.

Leggi anche –> Belen Rodriguez ci mostra un ‘tenerissimo’ posto della sua casa: spettacolare!

Attualmente al timone, insieme a Martìn Castrogiovanni ed Alessio Sakara, di Tu si que vales, Belen Rodriguez si dimostra ancora una volta la regina indiscussa del Sabato sera. Merito, ovviamente, della sua bellezza, ma anche della sua immensa bravura. A tal proposito, voi l’avete mai vista com’è senza trucco? In tutte le sue apparizioni televisive, Belen si mostra più bella che mai, ma com’è al naturale? A svelare ogni cosa, è la diretta interessata su Instagram. È proprio nel corso della puntata di Sabato scorso di Tu si que vales che la showgirl si è mostrata senza un filo trucco. “La verità è questa”, ha detto, mostrandosi completamente come mamma l’ha fatta. Volete vederla? Eccola:

Che dire? Che sia truccata o no, Belen Rodriguez è sempre uno schianto! Siete d’accordo?