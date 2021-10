Ha vestito i panni della mitica Sandy nella pellicola ‘Grease’: oggi ha ben 73 anni, ma non immaginereste mai com’è diventata!

La sua figura è davvero indimenticabile! Stiamo parlando proprio di lei: della bellissima Sandy di Grease! Giovanissima e con un fascino davvero irresistibile, l’attrice è stata tra le protagoniste indiscusse della pellicola cinematografica. Ed ancora oggi, a distanza di anni dalla pubblicazione del film, continua ad essere amatissima.

Leggi anche –> Oggi è strepitosa, ma ricordate com’era a Miss Italia? Correva il 1976: sono trascorsi 45 anni, incredibile

Il film Grease è un vero e proprio cult del cinema. Uscito in tutte le sale nel 1978, la pellicola si è aggiudicata un primato incredibile. Non soltanto, infatti, è considerata tra le migliori di questi anni, e ne è passato di tempo, ma anche tra i musical più amati ed apprezzati. Tra i diversi protagonisti che vi hanno preso parte, non possiamo fare a meno di ricordarci di lei: la splendida Sandy! Vestiti i panni di colei che ha fatto perdere la testa a Danny, l’attrice ha immediatamente catturato l’attenzione su di sé. A questo punto, però, ci chiediamo: sono trascorsi 43 anni dal film, ma com’è cambiata in tutti questi la splendida attrice oggi? Eccola: che schianto!

Leggi anche –> È stato il protagonista indiscusso del film “Il piccolo lord”: vederlo oggi a 51 anni vi lascerà a bocca aperta

Ricordate Sandy di Grease? Oggi ha 73 anni: eccola, è impressionante

Se da una parte non possiamo fare a meno di dimenticarci di lui, dall’altra non perdiamo occasione di poterci ricordare anche di lei: la bellissima Sandy. Lunghi capelli ricci e biondi, un sorriso smagliante e una bellezza davvero incredibile, l’attrice è stata un’attrice amatissima ed apprezzatissima. Com’è cambiata, però, in tutti questi anni? Resterete di stucco!

Leggi anche –> Con il brano ‘Semplicemente’ hanno scalato le vette di ogni classifica: cosa fanno oggi

Quando è vestito i panni di Sandy in Grease, la bellissima Olivia Newton era davvero giovanissima. Eppure, si vedeva chiaramente che la sua bellezza e il suo fascino erano davvero irresistibili. A distanza di ben 43 anni, però, siete curiosi di sapere com’è diventata oggi? Ebbene. L’abbiamo rintracciata su Instagram. E, con i suoi 73 anni, è sempre uno schianto! Non credete alle nostre parole? Guardate un po’ qui:

Che dire? Assolutamente niente! A distanza di ben 43 anni, la Sandy di Grease è pur sempre bellissima! Siete d’accordo con noi?