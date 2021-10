Amici Anticipazioni domenica 31 ottobre: brutte notizie per la cantante, nessuno poteva immaginarlo.

La 21 esima edizione di Amici è entrata ormai nel vivo! Gli allievi continuano il loro percorso nella scuola più famosa della tv, tra prove interminabili e sfide. Ma cosa accadrà nella prossima puntata di domenica? Come sempre, le puntate pomeridiane non sono in diretta, ma registrate con diversi giorni di anticipo: la settima puntata di Amici è stata registrata ieri! Curiosi di scoprire cosa è successo?

Sarà una puntata ricchissima di novità, con buone notizie, ma anche notizie meno belle per una degli allievi. Scopriamo nei dettagli le anticipazioni del prossimo appuntamento, in onda domenica 31 ottobre su Canale 5.

Amici, le anticipazioni della prossima puntata in onda domenica 31 ottobre: chi sarà eliminato?

Pronti per una nuova puntata di Amici 21? Stando alle anticipazioni trapelate sul web, ne vedremo delle belle! Partiamo con le buone notizie: non ci sarà nessun eliminato nella prossima puntata! Sia Christian che Guido supereranno le sfide, giudicate dall’ex maestro di danza Garrison. Anche il cantante Tommaso vincerà contro il suo sfidante, ma per un’altra cantante una brutta notizia!

Si tratta di Ale, allieva entrata da poco nella scuola vincendo la sfida contro Elisabetta. La cantante è risultata ultima nella classifica stilata in puntata da Nek, che ha giudicato gli allievi su delle interpretazioni di cover. Per Ale, quindi, è in arrivo una sfida! Al primo posto della classifica di Nek c’è Rea. Ma a proposito di cantanti c’è un’altra novità: data l’espulsione di Flaza, c’è stato un nuovo ingresso. Si tratta di Sissy, che entrerà direttamente nella scuola come concorrente ufficiale. Non ci resta che attendere la puntata di domenica per conoscerla meglio!

Ospiti in studio oltre a Nek, il cantautore Michele Bravi e Giuseppe Zeno, attore protagonista di Luce dei miei occhi, la fiction di Canale 5 terminata proprio ieri sera. Per lui è già tempo di una nuova avventura: da mercoledì 3 novembre andrà in onda un’altra serie di cui è protagonista, Storia di una famiglia perbene. La seguirete?