GF Vip, la clamorosa richiesta di Delia Duran: c’entra il marito Alex Belli, cosa accadrà nelle prossime ore?

La sesta edizione del GF Vip è entrata ormai nel vivo. Nella casa più spiata della tv, le avventure dei vipponi proseguono, tra liti, discussioni e flirt. Tra i protagonisti assoluti di questa edizione c’è senza dubbio lui, Alex Belli. Sin dalle prime puntate, l’attore si è dimostrato leader del gruppo, instaurando rapporti buoni con tutti i coinquilini. Con qualcuno in particolare…

La vicinanza tra Alex e l’influencer Soleil Sorge sta facendo nascere dei dubbi nei telespettatori: è semplice amicizia, come loro dichiarano, o c’è qualcosa in più? Ad esprimersi sulla vicenda è stata Delia Duran, moglie dell’attore, che per la prima volta ha parlato dell’argomento. Avanzando poi una richiesta al GF Vip che non è passata affatto inosservata! Scopriamo i dettagli.

LEGGI ANCHE —–>GF Vip: Patrizia Mirigliani rivela il vero significato del messaggio ‘incriminato’ diretto a suo figlio Nicola

GF Vip, Delia Duran fa una richiesta particolare: c’entra il marito Alex Belli

Cosa sta accadendo tra Soleil ed Alex Belli? Tra i due gieffini c’è solo complicità da amici o l’interesse è di un altro tipo? In tanti se lo stanno chiedendo nelle ultime ore, ma a parlare ora è stata Delia Duran, intervistata da Novella 2000. La modella è sposata con Alex Belli ed è famosa per la sua gelosia: cosa ne pensa del feeling con Soleil?

Ebbene, Delia non ha dubbi: quello tra il marito e la Sorge è una rapporto di amicizia, tra due persone con caratteri forti e simili. Secondo la modella, Alex è attratto da Soleil mentalmente ma nulla di più: “Non è assolutamente nulla di preoccupante. La fiducia è sempre stato il nostro punto forte.”, spiega la Duran, che rivela di volere un figlio dall’attore dopo il GF. “Ce lo siamo promessi e così sarà”. Ma non è tutto! La Duran fa una richiesta decisamente “shock” alla produzione del GF.

“Una cena super romantica con Alex nella casa, che proseguirà con una notte di passione. Ha sentito bene, passione. Del resto, mio marito ha bisogno fisicamente di me come io di lui.” Proprio così, Delia vorrebbe entrare nella casa e trascorrere una notte con il suo amato Alex. Il GF accetterà la sua proposta?

LEGGI ANCHE —–>Ricordate com’era Alex Belli a Centovetrine? Guardate qui: farete fatica a crederci!

Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà nelle prossime ore nella casa più spiata della tv. E voi, cosa ne pensate del rapporto tra Alex e Soleil?