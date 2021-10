Amici 21, Alessandra è una nuova allieva: ricordate dove l’abbiamo già vista?

Amici 21, Alessandra vince la sfida e diventa una nuova allieva della scuola: ricordate dove l’abbiamo già vista?

La 21 esima edizione di Amici sta entrando nel vivo! La classe di allievi si è formata, ma, si sa, nel talent show di Maria De Filippi le sfide sono all’ordine del giorno. Il posto tra i banchi, per i concorrenti, non è fisso e, se i professori lo decidono, nuovi ragazzi possono provare ad entrare nel programma, sfidando quelli già in gara. È proprio quello che è accaduto nella puntata trasmessa, ieri, nel day time.

Elisabetta, cantante del team di Anna Pettinelli, ha dovuto lasciare la scuola in seguito ad una sfida: a vincere è stata Alessandra , che ha convinto il giudice Carlo Di Francesco. La cantante, ora, è a tutti gli effetti una concorrente ufficiale di Amici. Ma sapete dove l’avevamo già vista in televisione?

Alessandra vince la sfida contro Elisabetta ed entra ad Amici 21: tutto quello che sappiamo sulla cantante

Da un lato la delusione di Elisabetta, che per la seconda volta ha dovuto salutare la scuola. Già nella passata edizione infatti, la cantante era stata eliminata, con la promessa di essere richiamata nel talent quest’anno. Sulla sia strada, però, è capitata Alessandra, che ha vinto la sfida, “rubandole” il banco. Cosa sappiamo di lei? Il suo cognome è Ciccariello ed è così che potrete trovarla su Instagram.

I fan più attenti, però, si saranno accorti che questa non è la prima volta che vediamo Alessandra in tv. La cantante, infatti, ha partecipato ad un altro talent show, prima di Amici, facendosi già notare per il suo talento.

Ebbene, Alessandra ha partecipato ad X Factor nel 2020, nella squadra di Hell Raton, arrivando ad un passo dai Live: la cantante è stata eliminata agli Home Visit, quando il giudice ha preferito a lei altre tre cantanti, tra cui la vincitrice dell’edizione Casadilego.

Ad Amici 21 arriverà per lei la grande occasione? Non ci resta che seguire il suo percorso nella scuola più famosa della tv. In bocca al lupo, Alessandra!