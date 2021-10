Ilary Blasi senza trucco e luci: com’è la conduttrice al naturale

Ilary Blasi senza trucco e luci: la conduttrice si mostra al naturale, in versione acqua e sapone.

È una delle conduttrici più amate della nostra tv. Da anni al timone di tantissime trasmissione di successo, Ilary Blasi è ormai uno dei volti di punta di Mediaset. Ma forse non tutti sanno che, oltre al piccolo schermo, Lady Totti è una vera e propria star anche sui social: il suo canale Instagram conta ben un milione ed 800 mila followers! Ed è proprio lì che qualche giorno fa Ilary ha condiviso delle stories in cui si è mostrata completamente al naturale.

Niente make up e niente luci dei riflettori, avete mai visto la conduttrice completamente acqua e sapone? Siete nel posto giusto.

LEGGI ANCHE —->Ilary Blasi, 10 e lode al look per la finale di Star in the Star: in rosa conquista tutti

Ilary Blasi, com’è la conduttrice senza trucco e lontana dalle luci dei riflettori

Ebbene si, Ilary Blasi è una star anche sui social! Dove, sul suo profilo da quasi 2 milioni di followers, condivide foto e video delle sue giornate. E pochi giorni fa, in occasione di una domenica di relax, la conduttrice si è mostrata in versione acqua e sapone, abbandonando il trucco. In tv siamo abituata a vederla con make up sempre molto eccentrici, che mettono in risalto i suoi splendidi lineamenti, ma siete curiosi di vederla al naturale?

LEGGI ANCHE —->Belen Rodriguez ‘senza trucco e parrucco’: “La verità è questa”, com’è la showgirl al naturale

Ecco alcune immagini postate proprio da lei sui social:

LEGGI ANCHE —–>Non tutti conoscono questo retroscena su Ilary Blasi: l’avreste mai immaginato?

Come potete vedere, Ilary è in compagnia del suo amato gatto Alfio, della razza Canadian Sphynx. L’amico a quattro zampe si è aggiunto alla famiglia Blasi- Totti qualche mese fa, facendo compagnia alla famosa Donna Paola, gatto della stessa razza. La conduttrice è legatissima ai suoi animali, con cui si mostra spesso sui suoi canali social. E voi, cosa aspettate a seguire Ilary su Instagram? Il suo canale è ricco di contenuti super interessanti, non ve ne pentirete!