E’ la prima volta che accade: i Maneskin conquistano il mondo, ecco l’annuncio arrivato nelle ultime ore! Fan in delirio!

Dal palco di X Factor Italia, i Maneskin hanno conquistato il mondo intero: non si arresta la scalata della band romana!

Damiano, Victoria, Thomas e Ethan hanno raggiunto la notorietà nel 2017, sul palco del famoso talent show di Sky Uno. Non appena usciti dal programma, secondi classificati, hanno firmato un contratto con l’etichetta Sony Music e da lì è esplosa la carriera. I loro brani oggi sono famosi in tutto il mondo: il trionfo al Festival di Sanremo 2021 con ‘Zitti e Buoni’ ha garantito loro l’accesso all’Eurovision Song Contest 2021. I Maneskin hanno vinto anche in quell’occasione! Negli ultimi giorni hanno raggiunto un altro importantissimo traguardo: i fan sono senza parole.

Maneskin, è la prima volta che accade! Fan in delirio, cosa hanno annunciato

I Maneskin conquistano anche la televisione americana. Dopo gli enormi successi, è arrivato un nuovo traguardo. Negli ultimi giorni Damiano Victoria Thomas ed Ethan si sono esibiti sul piccolo schermo, in un mini show live con Beggin ed il nuovo singolo Mammamia. Sono stati ospiti di un famosissimo programma.

La band è stata ospite negli ultimi giorni di Tonight Show di Jimmy Fallon, programma di punta della televisione americana. “State pronti, preparatevi a non togliervi i pantaloni, arrivano dall’Italia, hanno vinto l’Eurovision che è una specie di America’s got talent ma più grande…”, così li ha presentati il conduttore.

Sapete che è la prima volta che una band italiana si esibisce live nel programma di Jimmy Fallon? Per loro si tratta di un debutto assoluto!

Ma le notizie sul loro successo non finiscono qui. Nel celebre salotto I Maneskin hanno dato anche un clamoroso annuncio: “Il 6 novembre a Las Vegas apriamo il concerto dei Rolling Stones”.

