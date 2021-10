Alvise Rigo, sapete dove l’abbiamo già visto prima di Ballando con le Stelle? Incredibile apparizione

Sapete dove abbiamo visto Alvise Rigo prima di Ballando con le Stelle? È stato protagonista in un programma televisivo molto famoso

Molti di voi stanno conoscendo Alvise Rigo grazie a Ballando con le Stelle, ma sapete dove l’abbiamo visto prima del talent show di Milly Carlucci? Siamo sicuri che pochi di voi si ricorderanno, ma si tratta di un’apparizione veramente incredibile.

LEGGI ANCHE: Ballando con le Stelle, è già nata una coppia nel talent show? Il gossip impazza

Alvise Rigo, dove l’abbiamo visto prima di Ballando con le Stelle

Tra i concorrenti della nuova edizione di “Ballando con le Stelle”, talent show condotto da Milly Carlucci, figura Alvise Rigo. Egli è un personal trainer nato a Venezia il 12 dicembre 1992. Ha sempre avuto la passione per lo sport ed ha praticato rugby a livello agonistico. Per tre stagioni, infatti, ha militato in un club di Serie A. La sua carriera da rugbista, però, è durata veramente poco. Nel 2019, infatti, ha appeso gli scarpini al chiodo e si è dedicato ad altro.

LEGGI ANCHE: “Scusate”, momento d’imbarazzo a Ballando con le stelle: cos’è successo

Nel corso della sua vita, infatti, Alvise ha fatto tantissimi lavori. Oltre al rugbista, Rigo è stato infatti bartender, modello e addirittura buttafuori. Da alcuni anni, inoltre, si è lanciato nel mondo dello spettacolo. Attualmente Alvise è impegnato con la nuova edizione di Ballando con le Stelle, ma prima dell’esperienza con il talent show di Milly Carlucci, il modello è stato protagonista con un altro programma televisivo molto famoso.

La prima apparizione televisiva di Alvise, infatti, è stata al Festival di Sanremo. Un’esperienza molto importante, che sicuramente ha formato l’ex rugbista. Per chi non se lo ricorda, Alvise è stato uno dei valletti della manifestazione canora nel 2020. Alvise ha affiancato Antonella Clerici, che in quel caso era la co-conduttrice del Festival.

LEGGI ANCHE: Ballando con le Stelle, il cast ufficiale: Milly Carlucci svela tutti i nomi, che bomba!

Dopo l’esperienza al Festival della canzone italiana, Alvise si è lanciato in questa nuova esperienza nel talent show di Milly Carlucci. Se al Festival era stato ‘solamente’ un valletto, a Ballando con le Stelle sta recitando il ruolo di protagonista. Alvise fa coppia con la professionista Torre Villfor. L’ex rugbista potrebbe essere uno degli outsider di questa edizione, come lo scorso anno lo fu Gilles Rocca (tra l’altro anch’egli notato al Festival di Sanremo).