Il calciatore della Serie A è diventato papà: gioia immensa

Il noto calciatore della Serie A è diventato papà, gioia immensa per lui: di seguito vi sveliamo di chi si tratta

Una splendida notizia arriva dal mondo del pallone: il noto calciatore, che milita in un club della Serie A italiana, è diventato papà. È stato proprio il calciatore ad annunciarlo sui social. Gioia immensa per lui, per la compagna e per i sostenitori della sua squadra.

Calciatore della Serie A diventa papà: che gioia

Il noto calciatore che milita in un club della Serie A italiana è diventato papà. È stato lui stesso, insieme alla compagna, ad annunciarlo sui social. Una notizia splendida che riempie il cuore dei migliaia sostenitori del club italiano.

“Benvenuta amore“, scrive il calciatore sui social. Il neo papà è già orgogliosissimo della sua bambina. La foto pubblicata sui social ha ricevuto migliaia di interazioni, tra like e commenti. Sotto al post sono arrivati gli auguri dei tifosi e dei compagni di squadra, oltre che dei componenti dello staff del club di Serie A.

Non avete ancora capito di chi stiamo parlando? Lui è Manuel Lazzari ed è un calciatore della Lazio e della nazionale italiana allenata da Roberto Mancini. Il difensore è legato sentimentalmente a Diletta Daolio, sua compagna da tempo. Diletta, da poche ore, ha dato alla luce la bambina, rendendo papà il calciatore della Lazio.

Una gioia immensa per la coppia, condivisa subito con i fan sui social. Sia Manuel che Diletta hanno pubblicato uno scatto della nuova arrivata, Sofia. Diletta si limita a scrivere il nome e la data di nascita, mentre Manuel – come abbiamo già detto – ha dato il benvenuto sui social alla sua primogenita.

Sia lo scatto di Manuel che quello di Diletta hanno ricevuto migliaia di interazioni sui social. Tantissimi i commenti sotto ai due post. Moltissimi auguri giunti alla coppia dagli amici, dai parenti, ma anche dai supporter della Lazio. Una gioia immensa che Manuel vorrà festeggiare sicuramente in campo con la sua squadra. Arriverà il gol per festeggiare l’arrivo della piccola Sofia?