Si è classificata seconda a Masterchef 9, ma sapete com’è cambiata la sua vita dopo il programma? Non lo immaginereste mai.

State seguendo anche voi le repliche di Masterchef 9 su Cielo? Senza alcun dubbio, si! Anche perché, diciamoci la verità, non si può proprio fare a meno. Ebbene: siamo giunti quasi al giro di boa, ma siete curiosi di sapere qualche cosa in più sui suoi finalisti?

In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato del vincitore di Masterchef 9 e della sua vita oggi, ma siete curiosi di sapere, invece, che fine abbia fatto la seconda classificata. A vincere il premio di 100.000 euro e la possibilità di pubblicare il suo primo libro di ricette è stato proprio lui: Federico Prodon. E sappiamo benissimo che, dopo la vittoria al talent, la sua vita è letteralmente cambiata. Cosa sappiamo, invece, della seconda classificata? Ebbene. Siamo riusciti a rintracciarla su Instagram. Ed abbiamo constatato che la sua vita, ad oggi, è fortemente cambiata. E, vi assicuriamo, decisamente in meglio. Scopriamo insieme ogni cosa.

Leggi anche –> Dove si girano le puntate di MasterChef? Resterete senza parole

Com’è cambiata la vita della seconda classificata di Masterchef 9: non lo immaginereste mai

Seppure per un soffio non sia stata lei la vincitrice di Masterchef 9, Maria Teresa Ceglia ha saputo conquistare tutto il pubblico del talent non soltanto per la sua simpatia e bellezza, ma anche per la sua incredibile bravura. Ricordate i suoi piatti? Come dimenticarli! Ebbene, ma cosa sappiamo adesso su di lei? Appurato che si è classificata seconda, com’è cambiata la sua vita oggi?

Leggi anche –> A soli 21 anni si è classificata al terzo posto di Masterchef 10: nella sua vita oggi non c’è solo la cucina, incredibile

Ebbene. Come dicevamo precedentemente, anche la vita di Maria Teresa è cambiata dopo Masterchef. All’epoca della sua partecipazione al programma, la simpaticissima Ceglia svolgeva la professione da consulente finanziaria. Ad oggi, non sappiamo se svolga sempre lo stesso mestiere. Quello che, però, possiamo confermarvi è che la sua passione per la cucina non si è affatto affievolita. E il suo profilo Instagram ce ne da ampia conferma. Ma non è affatto finita qui. Da poco più di un anno, Maria Teresa è diventata mamma per la prima volta!

Dopo Masterchef, quindi, la vita di Maria Teresa è cambiata. E, come avete potuto constatare, lo ha fatto decisamente in meglio. Tantissimi auguri a lei e alla sua famiglia!