È stato proprio lui il vincitore di Masterchef 9, ma sapete com’è cambiata la sua vita dopo il programma? L’abbiamo appena scoperto!

È uno dei talent più amati della televisione italiana, Masterchef. Andato in onda per la prima volta nel lontano 2021, il cooking show di Sky ha saputo intrattenere una vasta fetta di pubblico immediatamente. Ad oggi, infatti, siamo giunti alla decima edizione del programma e siamo riusciti a contare un numero di finalisti e vincitori davvero incredibili.

Leggi anche –> È stato il giovanissimo secondo classificato di Masterchef 10: cosa fa oggi dopo il programma? Ne è convinto

Tra i tantissimi vincitori che hanno trionfato nella cucina di Masterchef, non possiamo fare a meno di citare lui: il trionfatore della nona edizione del programma. Entrato a far parte del talent nel corso della stagione del 2019, il simpaticissimo art director ha saputo impressionare i temutissimi giudici per le sue ‘diavolerie’ in cucina. Voi le ricordate? Ebbene: sono trascorsi poco meno di due anni dalla sua vittoria a Masterchef 9,ma com’è cambiata la vita del vincitore subito dopo il programma? Siete pronti a scoprire ogni cosa? Ecco tutti i dettagli.

Leggi anche –> Dove si girano le puntate di MasterChef? Resterete senza parole

Cosa fa oggi il vincitore di Masterchef 9? L’abbiamo appena scoperto

Arrivato in finale di Masterchef 9 insieme a Maria Teresa e Marisa, è stato proprio il simpaticissimo Antonio Lorenzon ad ottenere il titolo di vincitore del programma.

Leggi anche –> Da Masterchef a conduttore di un programma tutto suo: nuova avventura per l’ex vincitore, l’annuncio inaspettato

Di professione art director, ma con una forte passione per la cucina, il simpaticissimo Lorenzon si è presentato nelle cucine di Masterchef. Ed ha completamente sbaragliato la concorrenza. Era esattamente il 5 Marzo del 2020 quando Antonio trionfava nel programma ed aveva l’opportunità di ricevere un assegno di 100.000 euro e di pubblicare il suo primo libro di ricette, ma siete curiosi di sapere com’è cambiata la sua vita dopo il programma? Ci pensiamo immediatamente! Ovviamente, dopo il trionfo a Masterchef, il seguito di Antonio Lorenzon è aumentato esponenzialmente. E, soprattutto su Instagram, è davvero seguitissimo. Ma non è affatto finita qui. Da quanto abbiamo potuto apprende dal suo canale, sembrerebbe che, ad oggi, si stia dedicando interamente alla sua passione culinaria. Non sappiamo se stia continuando la sua professione da art director, sia chiaro! Anche se, vi anticipiamo, i piatti che mostra su Instagram sono davvero succulenti!

Vi piacerebbe rivederlo sul piccolo schermo?