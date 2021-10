Alla fine degli anni ’90 il suo brano “Supercafone” fu un successo clamoroso: cosa fa oggi il rapper romano

Nel 1999 salì in cima alle classifiche col tormentone estivo “Supercafone”: scopriamo com’è e cosa fa oggi il bravissimo cantante rap.

Il suo nome d’arte era Er Piotta e il suo esordio sulla scena rap avvenne negli anni ’90: a quell’epoca, Tommaso Zanello (questo il suo vero nome) cominciava a farsi conoscere in ambito romano.

Leggi anche————–>>>Con il loro ‘Asereje’ hanno fatto ballare tutto il mondo, ma come sono diventate oggi? Rivederle dopo 19 anni sarà un colpo al cuore

Quando pubblica “La banda der trucido”, suo primo mixtape, i Manetti Bros scelgono i suoi pezzi per la colonna sonora di Torino Boys. L’anno della vera svolta sarà il 1998 con l’uscita del suo primo album, “Comunque vada sarà un successo”. Col singolo “Supercafone” ottiene un successo clamoroso, complice anche il videoclip ufficiale destinato a far discutere e da cui scaturiranno spesso dibattiti sociologici.

Anche i suoi brani successivi come “La mossa del giaguaro” e “La grande onda” non passano affatto inosservati. Partecipa a Sanremo nel 2004 e nel 2005 fonda la sua etichetta discografica che chiama, appunto, “La Grande Onda”. Sempre negli anni Duemila si dedica anche a scrivere dei libri come “Pioggia che cade, vita che scorre (Arcana), ovvero Tommaso Piotta Zanello racconta Lorenzo Jovanotti Cherubini”.

Ma cosa ha fatto Er Piotta in questi ultimi anni?

Da “Supercafone” ad oggi: la carriera de Er Piotta

Distintosi sempre per i suoi testi impegnati e di un certo spessore, Zanello è rimasto molto attivo sulla scena musicale. In questi anni ha infatti pubblicato altri album come Nemici e Interno 7. Il brano contiene il brano “7 vizi capitale”, sigla della serie Suburra.

Leggi anche—————->>>Con il brano ‘Semplicemente’ hanno scalato le vette di ogni classifica: cosa fanno oggi

Altri progetti che portano la sua firma sono I Kutso, Il Muro del Canto, Brusco, Tonino Carotone, Lo Stato Sociale. Non tutti sanno che Er Piotta ha lavorato anche come attore interpretando la parte di Pinocchio adulto, nell’opera di Andrea Camilleri e Ugo Gregoretti.

Su Instagram trovate tutte le novità sui progetti musicali di questo grande artista.