Aka7even, drastico cambio look dopo Amici: c’è un motivo ben preciso

Aka7even, drastico cambio look dopo la partecipazione alla ventesima edizione di Amici: c’è un motivo ben preciso dietro la sua scelta.

È stato uno dei protagonisti assoluti della passata edizione di Amici. Componente del team di Anna Pettinelli, Aka7even ha fatto ballare ed emozionato tutti con la sua musica. Che lo ha portato dritto alla finalissima, tra i concorrenti più amati della classe. Nel corso del talent lo abbiamo visto con un’acconciatura decisamente particolare: chioma bicolore, con i suoi capelli naturali sotto, ed un biondo platino sopra. Ebbene, oggi il cantante ha cambiato look!

L’ex concorrente del talent show di Maria De Filippi ha deciso di rivoluzionare il suo look. E lo ha fatto per un motivo ben preciso. A rivelare cosa c’è dietro la sua scelta è stato proprio lui, attraverso le sue stories di Instagram. Scopriamo i dettagli!

Cambio look per l’ex cantante di Amici Aka7even: il motivo per cui ha deciso di rivoluzionare il suo aspetto

Cambio look per Aka7even! Il cantante napoletano, protagonista della scorsa edizione di Amici, ha deciso di dire addio alla sua chioma bionda, tornando alle origini. In tutti i sensi! A spiegare le ragioni del suo cambiamento è stato proprio il cantante, rispondendo ad un utente su Instagram.

Aka tingeva i capelli di biondo “per sembrare un altro”, ma, oggi, questo non serve più. Dopo l’uscita del suo libro e del suo ultimo singolo, il cantante si mette a nudo e torna ed essere Luca: il suo vero nome è infatti Luca Marzano. Ecco le sue parole su Instagram:

Insomma, un nuovo capitolo per il cantante, che è in realtà un ritorno al passato: “Sono ritornato me stesso, mi sento bene, mi apprezzo per ciò che sono”. E, secondo alcune indiscrezione, Aka7even potrebbe essere tra i concorrenti ufficiali del prossimo Sanremo. Vi piacerebbe vederlo sul palco dell’Ariston tra i Big in gara?