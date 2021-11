Alan Sorrenti è stato un mito degli anni ’70: le sue canzoni hanno fatto ballare generazioni intere, ma cosa fa oggi? Non tutti lo sanno!

Un nome, una leggenda! Stiamo parlando proprio di lui: Alan Sorrenti! Voce di tantissimi singoli di successo, il cantante è considerato un vero e proprio mito degli anni ’70.

Da Figli delle stelle a L’unica donna per me, Alan Sorrenti è stato uno dei cantanti più amati ed apprezzati della musica italiana degli anni ’70. Le sue canzoni ed, ovviamente, tutti i suoi album riscuotevano un successo davvero impressionante. E continuano a riscuoterlo ancora adesso, nonostante siano passati quasi 50 anni dal loro debutto. Da diverso tempo, però, il cantate napoletano non figura più come presenza fissa sulla scena musicale italiana. Per questo motivo, sono davvero tantissime le persone che si chiedono che fine abbia fatto il buon Sorrenti. E, soprattutto, cosa faccia oggi a distanza di poco meno di 50 anni dal suo debutto. Siete pronti anche voi a scoprire ogni cosa nel minimo dettaglio? Ci pensiamo immediatamente a rivelarvi ogni cosa nel dettaglio.

Alan Sorrenti oggi: cosa fa l’amatissimo cantante degli anni ‘70

Tra i tantissimi cantanti che hanno scritto la storia della musica italiana e che sono stati gettonatissimi negli anni ’70, non possiamo fare a meno di ricordare lui: Alan Sorrenti! Come dimenticare il singolo ‘Figli delle stelle’, canzone ancora adesso amatissima e cantantissima nelle migliori feste, ma anche ‘L’unica donna per me’ e tanti altri incredibili successi.

Siete curiosi, però, di sapere cosa faccia oggi? Sono trascorsi poco meno di 50 anni quando Alan Sorrenti faceva il suo debutto sulla scena musicale e conquistava tutti, ma che fine ha fatto oggi? Ebbene: non abbiamo tantissime informazioni su questo, sia chiaro! Recentemente, però, il simpaticissimo cantante è stato ospite di Carlo Conti e del suo show ‘Arena 60/70/80’. E, come al solito, ha saputo regalare uno spettacolo davvero incredibile. Ma non solo. Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, abbiamo scoperto che, fino a pochi giorni fa, Alan Sorrenti si è lasciato immortalare in sala incisione. Ci sarà qualche novità in arrivo? Chi lo sa! Fatto sta che il pubblico acclama a gran voce un suo ritorno!

Cosa ne pensate?