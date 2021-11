L’amatissima serie tv Rai ha riscosso un successo spropositato sin da subito, ma ci sarà una terza stagione? Parla la protagonista: è ufficiale!

Il suo successo è stato spropositato, non c’è che dire! Ed è proprio per questo motivo che sono davvero tantissime le persone che si chiedono: ci sarà una terza stagione dell’amatissima serie televisiva?

Sono davvero tantissime le serie televisive che vanno in onda sui nostri canali tv preferiti. E che, episodio dopo episodio, riscuotono un seguito davvero clamoroso. Recentemente, ad esempio, abbiamo assistito alla terza stagione de I Bastardi di pizzo falcone o alla seconda edizione de L’Ispettore Coliandro. Oppure, prossimamente la simpaticissima Imma Tataranni continuerà a deliziare il suo numeroso pubblico con nuovi casi e nuovi episodi. Senza alcun dubbio, però, quella di cui vi andremo a parlare tra qualche istante è tra coloro che ha riscosso un successo impressionante sin dalla sua prima puntata. E di cui il finale di stagione scorso ha lasciato un po’ di amaro in bocca. Ci sarà una terza stagione? A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio una delle sue protagoniste principali. Scopriamo insieme tutto quello che occorre sapere.

L’amatissima serie tv ci sarà con una terza stagione? Parla la protagonista: ora è ufficiale!

Sono trascorsi pochissimi mesi dalla fine della sua seconda stagione, eppure sono davvero tantissime le persone che si chiedono se ci sarà un prosieguo dell’amatissima serie televisiva. Magari nei prossimi mesi, la seguitissima serie tv ritornerà in onda con la terza stagione? Stiamo parlando proprio de La compagnia del cigno.

A svelare ogni cosa sulle sorti de La compagnia del cigno e della sua terza stagione, è proprio Anna Valle – una delle sue protagoniste indiscusse. In una sua recentissima intervista a Il Fatto Quotidiano, l’amatissima attrice ha spiegato ogni cosa sulla serie televisiva. Ed ha rivelato se ci sarà un continuo. A quanto pare, sembrerebbe che, fino a questo momento, non è contemplato una terza stagione de La compagnia del cigno. Anche se, come sottolineato dalla diretta interessata, nulla è da escludere. “Non lo so, non ne abbiamo parlato. I presupposti non ci sarebbero, visto come si è conclusa la stagione. Ma nelle mani di Ivan Cotroneo e Monica Rametta tutto può accadere”, ha detto Anna Valle in merito. Insomma, sembrerebbe che, almeno fino a questo momento, non ci sarà nessuna terza stagione. Cosa ne pensate?

Com’è finita la seconda stagione de La compagnia del cigno?

In attesa di scoprire cosa accadrà e se ci sarà o meno un continuo, ricordate com’è finita la seconda stagione de La compagnia del cigno?

Un finale di stagione davvero scoppiettante, quello andato in onda il 16 Maggio scorso! Come ricorderete, Luca Marioni era tormentato da un vero e proprio incubo: era stato accusato, infatti, di aver ucciso Teoman. Un’accusa bella e buona, lo sappiamo benissimo. Anche perché il giovane Teoman, in realtà, non era stato ucciso, bensì si era suicidato. Nonostante questo, però, il buon Marioni è stato ugualmente accusato. E questo, ovviamente, provocava non pochi malumori. Fortunatamente, però, tutto si risolve per il meglio: le indagini, infatti, vengono riaperte. E Marioni finalmente viene scagionato.

Vi piacerebbe vedere un suo continuo?