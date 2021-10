La quarta stagione de I Bastardi di Pizzofalcone si farà? Parla il vicequestore Luigi Palma: solo ora spunta fuori la verità.

Sono trascorse soltanto pochissime ore dal finale ‘choc’ de I Bastardi di pizzofalcone, eppure il suo amatissimo pubblico non può fare a meno di porsi un’unica domanda: ci sarà una quarta stagione?

Andato in onda per la prima volta nel 2017, la serie televisiva Rai, tratta dagli omonimi romanzi di Maurizio De Giovanni, ha riscosso un successo davvero impressionante. Sarà per i ‘casi’ riproposti puntata dopo puntate, sarà per la dinamicità dei fatti, ma anche per il cast scelto, fatto sta che I Bastardi di Pizzofalcone continua ad essere tra le serie televisiva più amate e seguite del piccolo schermo nostrano. Lunedì 25 Ottobre, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, è andata in onda l’ultima puntata della terza stagione, che ha saputo regalare un finale davvero impressionante. A questo punto, però, ci chiediamo: cosa accadrà? La serie televisiva ci farà compagnia un altro anno con nuovi casi? A parlare e a rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato proprio uno dei protagonisti indiscussi della serie. Stiamo parlando del vicequestore Luigi Palma. Scopriamo le sue parole a Fanpage.

I Bastardi di pizzofalcone, ci sarà una quarta stagione?

Anche voi avete seguito l’ultima puntata de I Bastardi di pizzofalcone e non vedete l’ora di scoprire se ci sarà o meno una quarta stagione? Ebbene: siete proprio nell’articolo giusto! In una sua recentissima intervista a Fanpage, Massimiliano Gallo, che nella serie tv interpreta il vicequestore Palma, ha svelato ogni cosa nel minimo dettaglio.

Carissimi telespettatori e carissime telespettatrici de I Bastardi di pizzofalcone abbiamo una splendide notizia da darvi: sembrerebbe proprio che la quarta stagione dell’amatissima serie televisiva si farà! Al momento, non c’è stata alcuna conferma ufficiale, sia chiaro! Fatto sta che, stando a quanto si apprende dalle parole di Massimiliano Gallo a Fanpage, sembrerebbe essere proprio così. “Stanno lavorando per farla e anche presto, perché il pubblico la vuole”, ha detto il vicequestore Palma. Una notizia davvero fantastica, da come si può chiaramente comprendere! E che, senza alcun dubbio, farà felici tutti voi.

Com’è finita la terza stagione?

Avevamo previsto un finale di stagione choc e, in effetti, è stato proprio così! Qualora non l’abbiate visto, ci pensiamo noi a dirvi per sommi capi cos’è successo! Alex Di Nardo e la dottoressa Martone si sono finalmente sposate. Entrambe in abito bianco, le ragazze erano intente a suggellare il loro amore, ma una telefonata sopraggiunge nel bel mezzo della cerimonie. Palma scopre, infatti, che Giuseppe Lojacono è stato aggredito! Accanto alla sua macchina sono state trovate tracce di sangue, segni di colluttazione, ma lui non c’è. Infatti, proprio nella scena finale, l’ispettore viene mostrato legato ad una sedia e col corpo pieno di sangue. Chi l’avrà aggredito? Infine, colpo di scena: Letizia ha ucciso il mandante dell’attentato al ristorante. Ed è stata arrestata!

Se così dovesse essere, noi non vediamo l’ora di vedere i nuovi episodi. Voi?