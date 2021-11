Vanessa Scalera protagonista di “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore”: il suo compagno non è affatto un volto sconosciuto

Il compagno di Vanessa Scalera, l’attrice che interpreta la protagonista di “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore”, è un volto assai noto.

La stiamo vedendo in questo periodo nella seconda stagione dell’amatissima fiction “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore” e non possiamo fare altro che ammirare il suo straordinario talento. Vanessa Scalera ha dimostrato nella prima serie di essere una grandissima attrice e di aver saputo dare al suo personaggio un’impronta davvero unica.

Anche se molto riservata sulla propria vita privata, di Vanessa si sa che è fidanzata dal 2006 con Filippo Gili. I due sono stati paparazzati insieme tempo fa dal settimanale Gente.

Ma chi è l’uomo che ha rubato il cuore della bravissima artista? Cominciamo col dire che anche Gili è un attore e regista teatrale. Era nel cast ad esempio della fiction “Buongiorno mamma” andata in onda su Canale 5, in cui ha interpretato il personaggio di Filippo della Rosa, nonno materno di Anna. Ma non è tutto: ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Vanessa Scalera e il compagno Filippo Gili: insieme da quindici anni

Nato a Roma nel 1966, Filippo Gili ha studiato all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio d’Amico. E’ quindi un attore, ma soprattutto un regista. Ha diretto spettacoli come Oreste, scritto insieme a Marco Bellocchio, Amleto con l’attore Daniele Pecci, Antigone di Sofocle, Porte chiuse di Sartre, Spettri di Ibsen, Aspettando Godot di Beckett, Il gabbiano e Tre sorelle di Cechov. Scrittore di varie opere teatrali e di sceneggiature cinematografiche, ha diretto anche il film tv Casa di bambola, cortometraggi, lungometraggi.

Una coppia che condivide molti interessi a cominciare dalla stessa passione per la recitazione. E voi state seguendo la seconda stagione di “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore”?