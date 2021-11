Evaristo Beccalossi sarà tra i concorrenti che prenderanno parte a Back to school, ma scopriamo qualche cosa in più su di lui: ecco cosa sappiamo!

Diciamoci la verità: un programma come Back to school ci voleva proprio sul nostro piccolo schermo. Condotta da Nicola Savino, la nuova trasmissione di Italia Uno si accinge ad essere un proprio successo.

Di che cosa parla esattamente Back to school? La risposta è davvero semplicissima: alcuni Vip avranno la possibilità di ritornare a scuola! Ed, in particolare, in quinta elementare! Davvero fenomenale, vero? Tra qualche giorno, stando a quanto si apprende dal web, Nicola Savino sarà al timone della prima puntata. E, senza alcun dubbio, impressionerà davvero a tutti. A proposito, ma avete letto chi ci sarà nel cast? Personaggi davvero strabilianti, tra cui anche lui: Evaristo Beccalossi! In attesa, però, di poterlo vedere alle prese con la geografia, grammatica e molto altro ancora, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui? Certo, non ha bisogno di presentazioni! Al di là della sua carriera calcistica, però, cerchiamo di capire di più su di lui e sulla sua vita privata!

Chi è Evaristo Beccalossi di Back to school: età, vita e privata e che lavoro fa sua figlia

Evaristo Beccalossi, quindi, sarà uno dei concorrenti di Back to school. Scopriamo, però, qualche cosa in più su di lui.

Evaristo Beccalossi è nato a Brescia il 12 Maggio del 1956. Entrato a far parte del mondo dello sport sin da piccolissimo, in un vero e proprio batter baleno, il buon Beccalossi è diventato una vera e propria leggenda per tutti gli appassionati di calcio. Nel ruolo di centrocampista, Evaristo ha iniziato la sua carriera nel 1972. E l’ha terminata esattamente ne 1991. Portandosi a casa, quindi, un curriculum davvero impressionante. Sono davvero tantissime le squadre in cui ha militato e in ciascun di esse ha lasciato il segno.

Cosa sappiamo, però, della sua vita privata? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Evaristo Beccalossi sia sposato con una donna di nome Daniela. E che, nel 1981, sia diventato padre della splendida Nagaja. Appena trentenne, la primogenita del campione italiano ha una carriera da giornalista e conduttrice televisiva.

Cosa fa oggi?

Dopo l‘incredibile carriera da calciatore, terminata nel 1991, siete curiosi di sapere cosa fa oggi? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, dopo un’iniziale carriera da opinionista, il buon Beccalossi abbia iniziata quella da dirigente sportivo.

Noi non vediamo l’ora di vederlo a Back to school. Voi?