Durante le prove a Ballando con le stelle, Arisa si è mostrata così, ma ha catturato l’attenzione del pubblico per un particolare ‘dettaglio’.

Ballando con le stelle ha avuto inizio con una nuova incredibile edizione. Milly Carlucci, ancora una volta al timone del programma, conquista il pubblico. I concorrenti, in queste prime puntate, hanno dimostrato di essere molto talentuosi.

Affiancati dai maestri di ballo, si preparano durante la settimana, per arrivare al meglio durante la diretta. Sappiamo che, Arisa è una concorrente di Ballando, ed è affiancata dal maestro Vito Coppola. Prima di ogni esibizione, siamo soliti vedere alcune clip che ritraggono i protagonisti durante le prove. E sabato 30 ottobre, è stato mandato in onda il filmato delle prove di Arisa con il suo maestro. Ma osservando bene la clip, tutti hanno notato un dettaglio, molto particolare.

Ballando con le stelle, Arisa si mostra così durante le prove: un ‘dettaglio’ non è sfuggito

Sabato 30 ottobre è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle. Il talent show riscontra un successo incredibile. E proprio il sabato si scontra con un’altra grande trasmissione, ovvero Tu si que vales. Ma entrambi i programmi conquistano i telespettatori.

Ora, tornando a noi, come abbiamo di sopra accennato, durante la puntata di sabato di Ballando, abbiamo visto in onda la clip delle prove di Arisa e Vito Coppola. Il pubblico, lo sappiamo benissimo, è attentissimo e il ‘dettaglio’ non poteva proprio sfuggire. Arisa, mentre era intenta nella preparazione dell’esibizione per il sabato, ha indossato una maglia particolare.

L’avete notato? La cantante indossa la maglia con la scritta A E O U, e dietro, c’è scritto ‘Perla Blu‘. Vi ricorda qualcosa adesso? Ebbene sì, tutti i fan di Amici, che hanno seguito la scorsa edizione, ricorderanno il famoso Perla Blu, tanto citato da Rudy Zerbi. L’insegnaNte l’ha più volte citato riferendosi proprio all’allievo di Arisa, Raffaele. Il pubblico, sempre molto attento, non poteva lasciarsi sfuggire questo dettaglio.