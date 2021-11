In Daydreamer ha interpretato l’esuberante Guliz: l’attrice ha cambiato totalmente look.

Daydreamer è una soap opera turca che ci ha fatto sognare ad occhi aperti. La storia d’amore tra Can e Sanem è stata al centro dell’attenzione dei telespettatori per circa un anno. Infatti, in Italia abbiamo avuto il piacere di seguirla dal 2020 al 28 maggio 2021. In Turchia, invece, è stata trasmessa con un anno di anticipo. L’ultima puntata è stata una continua sorpresa, e ci ha regalato il lieto fine tanto sperato

Guliz, col tempo, diventerà una sua grande amica. Questo personaggio ci ha fatto tanto ridere e divertire, in particolare, per il suo scontroso ed ironico rapporto con Sanem è una ragazza di un umile quartiere di Istanbul, che sogna di diventare una scrittrice e di vivere alle Galapagos. La sua vita si incontrerà con quella di Can Divit, quando, entra a far parte dell’azienda Friki Harika. Proprio qui, l’amicizia sarà di grande appoggio per la dolce scrittrice.. Questo personaggio ci ha fatto tanto ridere e divertire, in particolare, per il suo scontroso ed ironico rapporto con CeyCey . Adesso, la soap è terminata da qualche mese, per caso, avete visto l’attrice com’è oggi? Vi mostriamo un suo scatto social.

Guliz è un personaggio molto amato in Daydreamer: vedere l’attrice oggi vi spiazzerà, ha cambiato look

In Daydreamer abbiamo amato tutti i personaggi, anche quelli che, nella soap, hanno interpretato i ‘nemici’ di Sanem e Can Divit. La storia d’amore fra la scrittrice e il fotografo, è sempre stata ostacolata.

Sulla loro strada, hanno trovato così tante difficoltà che, sembrava proprio non poter esserci il lieto fine. E invece, c’è stato! Can e Sanem si sono sposati, l’amore ha trionfato anche questa volta. Sicuramente, Guliz è stato uno di quei personaggi che ha cercato di far sì che fra i due le cose rigassero dritte. L’abbiamo sempre vista così, nella soap, ma adesso, dopo la conclusione, l’attrice ha deciso di darci un taglio e ha cambiato look:

In questo scatto social, pubblicato da Sibel Sisman sul suo canale instagram, notiamo subito che ha tagliato i capelli. In Daydreamer li portava molto più lunghi. A parte questo piccolo dettaglio, per il resto, la star è sempre la stessa. L’attrice è bellissima e molto talentuosa. Il personaggio di Guliz le ha donato grande notorietà anche in altri paesi.