I lavori del futuro: sapete cosa sta insegnando Mark Zuckerberg a sua figlia?

Sapete cosa sta insegnando Mark Zuckerberg a sua figlia? Potrebbe essere il lavoro del futuro: ecco di quale si tratta

Da quando aveva tre anni, il fondatore di Facebook sta insegnando un vero e proprio lavoro a sua figlia. Potrebbe essere il mestiere del futuro. Alla bambina sembra piacere e soprattutto si diverte molto ad apprendere insieme al papà.

Mark Zuckerberg, cosa sta insegnando a sua figlia

Mark Elliot Zuckerberg è un informatico e imprenditore statunitense, divenuto famoso per essere stato uno dei fondatori del social network Facebook. Presto il social network cambierà denominazione, diventando “Meta“, dal nome dell’azienda di cui Zuckerberg è presidente e amministratore delegato.

Zuckerberge ha creato il social network insieme ai suoi compagni di stanza e studenti dell’Harvard University. Nel 2007, all’età di 23 anni, è diventato miliardario grazie al successo ottenuto da Facebook. Nel 2010, il Time ha inserito Zuckerberg tra le 100 persone più ricche e influenti del mondo. Secondo Forbes, invece, Zuckerberg avrebbe un patrimonio stimato attorno ai 116.2 miliardi di dollari e sarebbe l’8º uomo più ricco del mondo.

Il fondatore di Facebook è legato sentimentalmente a Priscilla Chan, conosciuta ai tempi dell’università durante un party ad Harvard. I due si sono incontrati per la prima volta alla fila per il bagno. La coppia è convolata a nozze nel 2012 ed hanno fatto il loro viaggio di nozze in Italia, tra Roma e la Costiera Amalfitana. La coppia ha avuto due figlie: Maxima e August.

Zuckerberg sta insegnando un vero e proprio mestiere alle sue bambine. Maxima e August hanno hanno ormai 4 e 5 anni, ma da tempo stanno imparando a scrivere in linguaggio di programmazione grazie ad appositi software per l’apprendimento. Le lezioni sono impartite proprio dal padre e le bambine sembrano felici di apprendere quello che per loro sembra un gioco.

A raccontarlo è stata proprio la moglie di Zuckerberg in un’intervista rilasciata al The Sunday Times Magazine. La donna ha raccontato che le figlie, prima di andare a dormire, a volte leggono insieme, altre invece si si divertono a programmare.