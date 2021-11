Vite al Limite, ve la ricordate Tammy Slaton? Gesto estremo dopo il programma, paura per la famiglia

Tammy Slaton è stata una protagonista di “Vite al limite”: dopo il programma, la donna ha fatto un gesto estremo

Paura per la famiglia Slaton. Tammy e la sorella avevano partecipato insieme al programma “Vite al limite”, in onda anche in Italia su Real Time. Se la sorella è riuscita a perdere peso, Tammy invece ha partecipato inutilmente al programma. Dopo l’esperienza a “Vite al limite”, Tammy si sarebbe resa protagonista di un gesto estremo, che ha recato tanto dolore, oltre che paura, alla famiglia.

Tammy Slaton di Vite al Limite, gesto estremo dopo il programma

Vite al limite è un reality show prodotto negli Stati Uniti e trasmesso anche in Italia su Real Time. Il programma segue la vita di persone definite patologicamente obese, le quali, partendo da un peso iniziale che supera sempre i 200kg, tentano di ridurre il proprio peso nel giro di un anno. Dopo aver perso peso, i pazienti si sottopongono ad un intervento realizzato dal chirurgo iraniano Younan Nowzaradan.

Tra le protagoniste del programma troviamo le sorelle Slaton, Tammy e Amy. Le due sono originarie del Kentucky ed hanno deciso di partecipare a “Vite al limite” per cambiare totalmente la loro vita. L’eccesivo peso, infatti, gravava pesantemente sulla loro condizioni fisica e psichica. Amy, inoltre, voleva diventare mamma e, a causa del diabete e di altri problemi legato al peso, non usciva incinta. Tammy, invece, ha vissuto un momento di profonda depressione.

Le due sorelle decidono così di partecipare al programma, ma i risultati non sono gli stessi. Amy, infatti, riesce a perdere più di 100 chili, riuscendo a riprendere in mano la sua vita. Tammy, invece, non riesce a perdere peso. Nonostante ciò, Tammy ha deciso di proseguire il percorso di dimagrimento, ma dopo il programma si è resa protagonista anche di un gesto estremo.

La Slaton, infatti, ha tentato il suicidio. Fortunatamente non c’è riuscita ed è stata salvata dai suoi parenti. Oggi Tammy continua il suo processo di dimagrimento ed è diventata anche più autonoma. Come mostrato nello spin-off “Vite al limite e poi…”, infatti, Tammy riesce a recarsi al negozio da sola, senza l’aiuto della sorella, con la quale ha smesso di convivere.