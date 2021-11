Uomini e Donne, sta per diventare papà: gioia immensa per l’ex protagonista del programma

Un ex protagonista di Uomini e Donne sta per diventare papà, gioia immensa per lui e la compagna: l’annuncio pubblicato sui social

È un giorno felice per un ex cavaliere del trono over: l’uomo ha scoperto che presto diventerà papà. L’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha voluto condividere questa gioia con i suoi fan, pubblicando una foto sui social.

Uomini e Donne, ex protagonista diventerà papà

Un ex cavaliere di Uomini e Donne diventerà papà. L’uomo ha pubblicato lo splendido annuncio sui social. L’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha annunciato la gravidanza della sua compagna pubblicando una foto insieme a lei con il pancione. Uno scatto molto dolce, che ha riempito di gioia i suoi fan. L’ex cavaliere ha preferito non spendere parole per questo momento così emozionante, ma la gioia traspare dalla foto pubblicata sui social.

Vi ricordate di Guido Soldati? Ebbene sì, proprio lui diventerà papà. Guido è stato uno dei protagonisti del dating show di Maria De Filippi. Entrò a far parte del parterre maschile corteggiando Barbara De Santi, discussa dama della trasmissione. La frequentazione, però, durò veramente poco, ma Guido ricevette il permesso di restare nella trasmissione, anche perchè alcune dame erano interessate a lui.

Guido, però, non riuscì a trovare l’amore nello studio di Maria De Filippi, anzi, fu addirittura costretto ad abbandonare il programma perchè accusato di prendere in giro la redazione e il pubblico.

Una volta terminata l’esperienza a “Uomini e Donne”, Guido ha trovato l’amore lontano dai riflettori. L’ex cavaliere del trono over si è legato sentimentalmente ad una donna di nome Glenda. I due stanno insieme da un bel po’ e adesso aspettano un bambino. La gravidanza è stata annunciata dallo stesso Guido sui social.

L’ex cavaliere ha pubblicato una bellissima foto in compagnia della sua fidanzata con il pancione. Lo scatto ha fatto emozionare i fan. Molti tra i commenti gli hanno fatto gli auguri. A loro ovviamente ci uniamo anche noi: tanti auguri Guido!