Colpo di scena a Uomini e Donne: la mamma della tronista Roberta è una nuova dama del Trono Over, l’avete vista?

Colpo di scena nello studio di Uomini e Donne: la mamma della tronista Roberta è una nuova dama del Trono Over, l’avete vista? Somiglianza notevole.

Un colpo di scena incredibile nello studio di Uomini e Donne. Qualcosa che, nella trasmissione di Canale 5, non era mai accaduto in tutta la storia. Si, perché contemporaneamente cercheranno l’amore in tv sia la figlia che la mamma! Nel trono Over si è presentata Letizia, la mamma della tronista Roberta!

La donna è apparsa sul piccolo schermo per la prima volta nella puntata di ieri, mercoledì 3 novembre, ed ha abbracciato affettuosamente la figlia, non appena quest’ultimo è arrivata in studio: le due non si vedevano da due mesi. Scopriamo i dettagli!

Al Trono Over di Uomini e Donne arriva la mamma della tronista Roberta: troveranno entrambe l’amore in tv?

“Si è iscritta e abbiamo chiesto a Roberta se era un problema e lei ha detto assolutamente no”. Queste le parole di Maria De Filippi, che ha annunciato la presenza della mamma di Roberta in studio. Ma non come ospite! La signora Letizia, mamma della tronista, è una nuova dama del trono Over! Qualcosa di assolutamente nuovo nella trasmissione: “Non era mai successo!”, commenta stupito Gianni Sperti.

“Che bello, è curioso! La stessa esperienza, trovare un compagno nello stesso programma e nello stesso momento”, aggiunge l’opinionista, entusiasta per il nuovo arrivo. “Vediamo un po’!”, esclama Roberta! Riusciranno mamma e figlia a trovare l’amore grazie alla trasmissione di Maria De Filippi?

Il percorso di Letizia non è ancora iniziato, ma quello della figlia invece è già a buon punto: la tronista è divisa tra l’interessa tra Luca e Samuele, i due corteggiatori con cui ha creato un gran feeling. Chi dei due riuscirà a rubare il cuore di Roberta? Non ci resta che seguire le prossime puntate di Uomini e Donne.