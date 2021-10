Dal GF Vip a Uomini e Donne: “Maria mettimi sul trono!”, l’appello inaspettato dell’ex concorrente del reality show di Canale 5.

Sono tantissimi i protagonisti di Uomini e Donne che approdano nella casa del GF Vip. Basti pensare solo all’edizione attualmente in onda, dove ci sono Soleil Sorge e Sophie Codegoni, rispettivamente ex corteggiatrice ed ex tronista della trasmissione di Maria De Filippi. Qualcuno, però, sogna di fare il percorso contrario, dalla casa del GF Vip allo studio di Uomini e Donne!

L’appello è stato indirizzato direttamente alla padrona di casa, Maria De Filippi, alla quale il concorrente si rivolge per provare a cercare l’amore. La conduttrice accoglierà la sua richiesta? Scopriamo i dettagli di questo inaspettato appello.

L’ex concorrente del GF Vip si candida per Uomini e Donne: l’appello a Maria De Filippi

Un appello chiaro e diretto, quello che il concorrente del GF Vip ha rivolto alla regina di Mediaset Maria De Filippi: “Cerco l’amore, Maria mettimi sul trono!“. Si, perché dopo l’esperienza nella casa più spiata della tv, il concorrente è pronto ad innamorarsi. E gli piacerebbe farlo proprio nell’amatissima trasmissione di Canale 5. Di chi stiamo parlando?

Proprio di lui, Samy Youssef, uno dei primi eliminati di questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Il modello di origini egiziane fa un appello alla De Filippi, candidandosi proprio come prossimo tronista. “Al giorno d’oggi trovare la persona giusta non è facile, forse Maria De Filippi potrebbe aiutarmi. Penso che sia una persona professionalmente molto stimolante, Uomini e Donne poi è un bel programma, mi piace davvero.”

Insomma, Samy sarebbe prontissimo a sedersi sul trono più famoso della tv. Che, in questo momento, sarebbe anche vuoto: dopo l’eliminazione di Joele e la scelta anticipata di Matteo, non ci sono tronisti uomini in trasmissione. Che Maria accolga la richiesta di Samy? Non ci resta che attendere eventuali news!