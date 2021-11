Iva Zanicchi è una donna amatissima, ma non tutti conoscono questo retroscena sul suo conto: l’avreste mai immaginato? Clamoroso.

Tutti noi conosciamo la splendida Iva Zanicchi, per il suo fascino e straordinario talento, ma forse non tutti conoscono questo retroscena sulla cantante e sulla sua incredibile carriera musicale.

Il festival della canzone italiana, più comunemente chiamato Sanremo, rappresenta per alcuni artisti la svolta e la grade opportunità per la loro carriera. Fondato nel 1951 e presente tutt’oggi, rappresenta uno dei principali eventi mediatici in Italia. Quasi tutti i grandi cantanti hanno partecipato almeno una volta, portando una loro canzone inedita.

Iva Zanicchi, soprannominata l’aquila di Ligonchio, è stata definita una delle cantanti migliori mai esistite in Italia, entrano nell’inarrivabile club composto da Mina, Ornella Vanoni, Patty Pravo e Milva.

Allora conosciamo un pò di più la sua storia e scopriamo le sue incredibili vittorie al festival di Sanremo.

Iva Zanicchi e le sue tre vittorie a Sanremo

Iva Zanicchi, cantante dal timbro potente e versatile, che ha spaziato tra molti generi musicali diversi, si è esibita in alcuni dei teatri più importanti del mondo, come il Madison Square Garden a New York, il Teatro dell’opera di Sydney e l’Olympia di Parigi.

Ovviamente partecipa molte volte al nostro festival canoro nazionale fin da quando era molto giovane. Le tre incredibili vittorie arrivano già dal 1967, l’anno in cui vince con la canzone “Non pensare a me”, in coppia con Claudio Villa.

La seconda vittoria avviene solo due anni dopo, nel 1969 con la celebre canzone “Zingara”, questa volta cantata in coppia con Bobby Solo. L’ultima vittoria, ma non nello spirito, arriva per Iva Zanicchi nel 1974.

Il brano in questione è “Ciao cara come stai?”. L’aquila di Ligonchio diventa così ufficialmente la cantante donna con più vittorie al festival di Sanremo, seconda solo a Claudio Villa e Domenico Modugno, che hanno vinto il festival ben quattro volte.

Iva Zanicchi è sicuramente una cantante eccezionale. Con una voce definita quasi da tenore, con cui a spaziato molti generi diversi, dal Falk, alla musica neo melodica impegnata, fino anche al genere pop e le canzoni per bambini.

Una donna che non smette mai di sorprendere e incantare con il suo talento.