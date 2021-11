Tutti conosciamo Sergio Castellitto, ma sapete chi è sua moglie e cosa fa nella vita?

Classe 1953, Sergio Castellitto è un attore, regista e sceneggiatore italiano. Ha esordito nel teatro quando era molto giovane. Il debutto al cinema arriva nel 1981, come semplice comparsa, in Tre Fratelli. Si è fatto conoscere al grande pubblico nelle commedie Piccoli equivoci di Ricky Tognazzi e Stasera a casa di Alice di Carlo Verdone.

Il talento che lo contraddistingue è stato notato non solo in Italia, ma anche all’estero. Infatti, l’attore ha lavorato molto anche in Francia. E’ sicuramente uno degli attori più completi del panorama italiano. Spesso, l’abbiamo visto immedesimarsi in ruoli drammatici, ma non sono mancate le commedie. Ed è proprio in questo vasto mondo della recitazione che ha conosciuto la donna della sua vita. Sapete chi è la moglie di Castellitto? La coppia è insieme da tantissimi anni.

Tutti conosciamo Sergio Castellitto: ma chi è sua moglie? Sono insieme da più di 30 anni

Sergio Castellitto è un attore molto amato e apprezzato. La fama lo ha avvolto non solo in Italia, ma anche all’estero. Spesso, ha lavorato in Francia. Sicuramente, è da posizionare tra gli attori più completi del panorama italiano. Nei suoi ruoli drammatici è riuscito sempre a trasmettere al pubblico, le sensazioni che lo stesso personaggio ha provato e ha voluto manifestare.

Ma nella sua carriera non sono solo questi i ruoli portati in scena. Castellitto ha preso parte anche a molte commedie, recitando sempre in maniera impeccabile. Ed è proprio in questo grande mondo della recitazione che l’attore ha conosciuto quella che poi è divenuta sua moglie. Sapete chi è e cosa fa la sua compagna?

La moglie di Sergio Castellitto è Margaret Mazzantini. L’attore l’ha conosciuta recitando nell’opera drammatica Le tre sorelle di Cechov. Si sono sposati nel 1987 e hanno avuto quattro figli, Pietro, Maria, Anna e Cesare. La Mazzantini è una scrittrice e attrice. Appassionata di teatro, ha frequentato l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica ottenendo il diploma a pieni voti. La moglie di Castellitto ha anche scritto e pubblicato diversi romanzi che hanno avuto un notevole successo. Diverse volte, si apprende che, l’attore ha recitato testi e ruoli scritti proprio da sua moglie.